Hagi: Size kim soru sordurtuyor?

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü, yine medyayı hedef aldı, “Size kim soru sordurtuyor? Ya gazeteciler ya da başka kişiler kulüple aramı bozuyor. Hepsi kulis oyunları” diye konuştu.





Son dönemdeki eleştiriler yüzünden gergin günler geçiren Hagi haftalık bilgilendirme toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü! Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Rumen teknik adam, sorular karşısında agresif cevaplar verirken, basını da sürekli spekülasyon yaratmakla suçladı. Camiaya, Misimovic’e, taraftara ve basına sert mesajlar yollayan Hagi’nin deprem etkisi yaratan sözlerinden satır başları...



- Yapılan spekülasyonlara cevap vermek istemiyorum. Musluk açıldı diye düşünüyorum. Siz biliyorsunuz ki, ben buraya sadece çalışmak için geldim.



- Benim takım ve teknik kadro ile aram çok iyidir. Bu soruları kim sordurtuyor size? Galatasaray’da bulunduğum süre içerisinde herkesle çok iyi ilişkilerim oldu. Ya gazeteciler ya başka kişiler kulüple ilişkimi bozmak istiyorlar. Hepsi kulis oyunları.



- Neill konusunda spekülasyonu siz yapıyorsunuz. Neill ile konuştum. Ben kendisine bu izinleri verdim. Gitti, geldi. Aramızdaki ilişkiler çok iyi. Ama birisi bir yerde bunları koparmak istiyor, bölmek istiyor.



- Misimovic konusunda da spekülasyona girmek istemiyorum. Galatasaray’da oynamak için bir oyuncunun neler yapması gerektiğini, nasıl mesleğine saygı göstermesi gerektiğini ve neler vermesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Benim birinci kuralım mesleğine saygı göstermektir. Buraya gelip antrenman yapmaktır, terlemektir. Eğer terlemek yoksa, benim için bitiyor, ismi ne olursa olsun. Ben böyleydim. Sadece bu, onun dışında birşey yok. Sakız konusu doğru değil.



- Parasız kupa kazandık daha önce. Bu defa da olabilir. Ben büyük bir teknik direktör olduğumu sanmıyorum. Ama büyük hocalar var. Daha önce kazanıp eski takımına gelip de başarısız olanlar da var.



- Bir kişi hiçbir zaman tek başına yapamaz. Galatasaray camiasının bunu anlaması lazım. Birlik ve beraberlik olması lazım. Hocanın değişmesi problem değil ama birlik gerek. Disiplinli oyuncu severim, takım ruhu için çalışan oyuncuyu severim.







