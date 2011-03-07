Hagi sezon sonuna kadar takımın başında

T24 - Galatasaray'ın Türkiye Kupası'sına vedasının ardından gelecek sezon Avrupa'ya gitme ihtimali mucizelere kalırken, sarı kırmızılı takımda geleceği tartışılmaya başlanan teknik direktör Hagi'nin sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı belirtildi.





Yöneticilerin, Rumen teknik adamın bu sezonu takımın başında tamamlaması görüşünde oldukları, ancak bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayacakları vurgulandı. Yönetim kurulu toplantısında Hagi'nin durumunun bir kez daha masaya yatırılacağı belirtilirken sonucun değişmeyeceği ve bu toplantıdan ''Hagi'yle devam'' kararının çıkacağı öğrenildi.

Yöneticiler gelecek sezon tamamen yeni bir yapılanma içine girilmesi gerektiğini savunurken Adnan Sezgin'in yerine getirilecek alternatif isimlerle görüşmelerin sürdürüleceği, teknik direktör konusunda çalışmaların yapılacağı ve birçok futbolcuyla da yolların ayrılacağı bir kez daha vurgulandı.

Bu arada Galatasaray'da Kardemir Demir Çelik Karabükspor maçı sonrası 2 günlük izin sürerken sarı kırmızılılar haftasonu deplasmanda Ankaragücü'yle oynayacakları maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.



