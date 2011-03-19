-HAGİ ROMANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Fenerbahçe yenilgisinin ardından takımına 3 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya'ya gitti. Atatürk Havalimanı'na eşi ile gelen Rumen teknik direktör, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Moralinin bozuk olduğu gözlenen Hagi, bir taraftarın kendisine hediye ettiği Galatasaray atkısını aldı. Hagi, daha sonra eşiyle birlikte THY'ye ait uçakla Bükreş'e gitti. Hagi'nin İstanbul-Bükreş uçak biletinin dönüşünün açık olduğu öğrenildi. Hagi, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye dün akşam 2-1 yenilen takımına, bu sabah yaptırdığı yenileme antrenmanının ardından, milli maç arası nedeniyle, 23 Mart Çarşamba gününe kadar izin vermişti.