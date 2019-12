-HAGİ: OYUNCULARIMIN SABRINDAN MEMNUNUM İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında oyuncularının inanarak sabırlı oynamalarından dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gheorghe Hagi, Sivasspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını kaydederken, ''Sahaya taktik disiplini iyi uygulayan, her zaman golü arayan bir takımla çıktık ama kolay olmadı. Rakibimiz iyi kapandı. Böyle olacağını biliyorduk. Oyuncularımın inanarak, sabırlı oynamalarından memnunum'' dedi. İyi bir yolda olduklarının ve gün geçtikçe daha iyi olduklarının görüldüğünü aktaran Rumen teknik adam, ''Takımda önemli oyuncularımız da eksik. 5-6 oyuncumuzdan hala yoksunuz. Yeni gelen futbolcuların da hızla adapte olmaları gerekiyor. Takıma çabuk monte etmemiz lazım'' diye konuştu. Sivasspor karşısında ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Hagi, galip gelmenin kendileri için çok önemli olduğunu ve oyuncularını kutladığını kaydederken, ''Ben takımın oyununu beğendim. İyi top tutuk, oyuncularım iyi hareket ettiler. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha fazla gol atabiliriz'' ifadelerini kullandı. -''ARDA KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİ''- Sivasspor maçında kasık ağrıları nedeniyle oynayamayan Arda Turan'la ilgili olarak Hagi, oyuncunun kendini iyi hissetmediğini söyledi. Arda'nın maç öncesi ağrıları olduğunu dile getiren Hagi, ''Kendisini maç öncesi iyi hissetmedi. Ağrıları vardı ve ben de kendisini zorlamak istemedim. Doktorlarla birlikte böyle bir karar aldık. Kendisi önemli bir ameliyat geçirdi. Son 3 maçta yapabildiği kadar takıma yardımcı oldu. Şimdi 2 gün dinlenmesi gerekiyor. Sonra tekrar takımla çalışmaya başlayacak'' dedi. -''YENİ OYUNCULAR İÇİN SABIRLI OLMALIYIZ''- Hagi, Galatasaray'a yeni transfer olan oyuncuların üst seviyede performanslarını görebilmek için biraz sabırlı olunması gerektiğini kaydetti. Yekta'nın Galatasaray'ı tanıyan ve Galatasaraylı bir oyuncu olduğunu dile getirerek, ''Ligi ve rakipleri biliyor'' diyen Hagi, Stancu'nun ise ilk yurt dışı tecrübesini Galatasaray'da yaşayan genç ve yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade etti. Stancu'nun ilk maçında kalitesini biraz gösterdiğini aktaran Hagi, şunları söyledi: ''Onun adaptasyon süreci biraz daha zaman alabilir. Genç, yetenekli, gol atmayı seven bir futbolcu. Biraz sabırlı olmalıyız. Yeni gelen oyuncular takıma katkıda bulunuyorlar. Büyük takımların her zaman güçlü yedeklere ihtiyacı vardır. Elimizde iyi alternatifler olmalı. Bu amaçla transferler yapıldı. Stancu, Romanya'da büyük bir takımda oynadı. Galatasaray da çok büyük bir kulüp. Biz her yönden Stancu'ya yardımcı olacağız. Bir an önce Türkçe öğrenmesi için, takıma alışması için, arkadaşlarına alışması için, bir an önce bu süreci geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Kaliteli bir oyuncu ve bunu başarabilir.'' Gheorghe Hagi, takıma başka transferin yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, ''Başkanla ve Adnan Sezgin'le neler konuştuğumuzu söyleyemem. Ama ben yapılanlardan mutluyum. Önümüzde de 1 haftamız daha var'' derken, gidecek oyuncu olup olmayacağı konusunda da ''Ben Adnan Sezgin'le konuşuyorum, o da başkana iletiyor. Galatasaray'ın geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Çok iyi bir Galatasaray takımı kurmalıyız. Ben her zaman kazanmak isterim, futbolcularımın da böyle düşünmesini beklerim'' şeklinde konuştu. Hagi, Milan Baros'un takıma dönmesiyle nasıl bir oyun sistemi olacağıyla ilgili olarak, ''Bir sisteme bağlı kalmayacağız. Baros bizim için çok önemli biri ve durumu da iyiye gidiyor'' demekle yetindi. -''TÜRKİYE'DE ÇOK GÜÇLÜ BİR LİG VAR''- Rumen çalıştırıcı, Türkiye'de ligin gücüne değinirken, şu ifadeleri kullandı: ''Türkiye'de çok güçlü bir lig var. Anadolu takımlarında güçlü kadrolar çıkıyor. İyi bütçeleri var artık. Oyuncu olduğum döneme göre çok şey değişmiş. O zamanki büyük takımların bütçesiyle, bugünkü Anadolu takımlarının bütçeleri neredeyse aynı. Dengeli ve güçlü bir lig. Kalan haftalarda çok puan kaybı olabilir. Ümit ediyorum ki, puan kayıplarımızı azaltırız.'' -GALİP GELMEK ÇOK GÜZEL Galatasaray'ın sportif direktörü Adnan Sezgin, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın güzel bir atmosferde geçtiğini belirterek, ''Yeni stadımızdaki ilk resmi maçta galip gelmek çok mutluluk verici. Stadı dolduran muhteşem bir taraftar vardı. Onlara galibiyeti tattırmak da ayrıca bize mutluluk verdi. İnşallah bütün bunlar güzel günlerin başlangıcı olur'' dedi. Devre arasında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Adnan Sezgin, ''Takıma yeni katılan arkadaşlar da uyum sürecini gördüğümüz kadarıyla çok çabuk sürede atlattılar. Bu da olumlu bir gelişme. Yeni transferlerin hepsi iyi başladı. Devamını bekliyoruz. Umarım ikinci yarı daha güzel bir Galatasaray seyrederiz'' ifadelerini kullandı. Sezgin, maç kadrosunda yer almayan Arda'nın durumuyla ilgili ise yıldız futbolcunun uzun süreli sakatlıktan çıktığını, ağrıları nedeniyle de dinlendirildiğini söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarların, karşılaşmada takıma ciddi destek vermelerinin hatırlatılması üzerine, ''Galatasaray taraftarı budur. Galatasaray'ın gücünün kaynağı da bu taraftardır. Bugün de galibiyeti getiren en önemli unsurlardan biriydi. Umarım böyle devam eder'' dedi. Adnan Sezgin, transfer olup olmayacağına dair sorusuna da ''Olabilir'' yanıtı verdi. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz ise güzel bir mücadele seyrettiklerini dile getirerek, ''İkinci yarı bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik bu stadın ilk resmi maçından puanla ayrılabilirdik. Puanı hak eden bir oyun oynadığımızı da düşünüyorum. Ama olmadı. Neticede yeni takviyelerle takımımızın daha iyi seviyeye geldiğini söyleyebilirim'' değerlendirmesinde bulundu. -İÇ SAHADA 84 GÜN SONRA MAÇ KAZANDI Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek, tam 84 gün sonra kendi evinde maç kazanmayı başardı. Ligde en son iç saha galibiyetini 30 Ekim 2010 tarihinde Medical Park Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek alan sarı-kırmızılılar, daha sonra Manisaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 2-1 ve Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmişti. -SERVET TARİHE GEÇTİ- Galatasaray'da savunma oyuncusu Servet Çetin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da ilk golü atarak tarihe geçti. Ajax ile oynanan açılış maçından sonra Sivasspor ile oynanan lig karşılaşmasında 69 dakika golsüz geçerken, 70. dakikada savunmadan kendi başlattığı atağı altıpasta tamamlayan Servet, Galatasaray'ın yeni stadındaki ilk golü atmayı başaran isim oldu. -CANA CEZALI- Sarı-kırmızılı takımda sarı kart gören Lorik Cana cezalı duruma düştü. Daha önceki maçlarda 3 sarı kart gören ve Sivasspor karşısında da 4. kartını gören Cana, böylece cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı oyuncu, gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. -BAŞKAN POLAT LOCADA- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, karşılaşmayı locasından izledi. Polat, maçı protokol tribünü yerine başkanlık locasından izlemeyi tercih etti. -HAYRETTİN HASTANELİK OLDU- Sivassporlu futbolcu Hayrettin, ilk yarıda Culio ile girdiği mücadelede sakatlanıp, ikinci yarıya çıkamadı. Karın bölgesinde sorun yaşayan Hayrettin, ambulansla hastaneye götürüldü. -NOTLAR- -Karşılaşmanın 45. dakikasında soldan kullanılan korner atışında Culio, korner bayrağına vurarak yerinden fırlamasına neden oldu. Hakem Kuddusi Müftüoğlu, oyunu durdurup korner bayrağının yerine takılmasını istedi. Daha sonra maç hakem atışıyla başladı. -Maça, maskeyle başlayan Emre Çolak daha sonra maskesini çıkartıp, mücadeleye devam etti. -Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Insua'ya bırakan Hakan Balta, bazı taraftarlarca ıslıklandı. -Maçta Galatasaray'ın yeni transferleri Yekta ile Stancu ilk kez Galatasaray formasını giydiler. Yekta ilk yarıda iyi bir görüntü çizerken, Stancu ise zaman zaman rakip sahada etkili gözüktü. -Oyunun uzatma dakikalarında Sivasspor'un atağında ceza sahasına doldurulan top havalandı. Bu sırada kaleci Ufuk, çıkıp topu almayınca takım arkadaşları genç kaleciye tepki gösterdiler. -Taraftarlar maçtan sonra, futbolcuları tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundular. -Karşılaşmayı çok sayıda Rumen basın mensubu da takip etti.