-HAGİ: OYUNCULARIMIN İSTEĞİNDEN VE AZMİNDEN MEMNUNUM İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Beypazarı Şekerspor maçının ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerin takıma katkı sağladığını söyledi. Hagi, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Ali Saim Yen Stadı'na veda ettikleri gecede elde ettikleri galibiyetten ötürü mutlu olduğunu belirterek, ''İlk yarıda koşan bir rakibe karşı mücadele ettik. Çok fazla enerji sarf edildi. İkinci yarı rakibin yorgun düşeceğini, pozisyonlara gireceğimizi oyuncularıma söyledim. Yapılan değişiklikler takıma katkı getirdi. Oyuncularımın isteğinden ve azminden memnunum'' dedi. Takım olarak bir hazırlık döneminde olduklarını ve her geçen gün daha iyiye gideceklerini aktaran Rumen çalıştırıcı, beklenen transferler için ''Yeni transferlerin Türk Telekom Arena'nın açılışına yetişeceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Hagi, ismi geçen Marika ile ilgili olarak, ''Nasıl bir futbolcu'' sorusu üzerine, isim vermeyeceğini belirterek, esprili bir şekilde ''Rumen'' yanıtını verdi. -''GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ İNŞAYA ÇALIŞIYORUZ''- Galatasaray'ın tarihinde önemli başarılarla adı geçen bir isim olduğunun ve yine tarihi bir dönemde göreve geldiğinin aktarılması üzerine Hagi, bunun kaderinin bir parçası olduğuna inandığını dile getirerek, şunları söyledi: ''Kaderimde böyle bir şey var. Galatasaray'a ilk imza attığımdan bugüne hep böyle şeyler yaşadım. Üzerimde pozitif bir enerji olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim bir camianın içinde çalışıyorum. Bana böyle bir şans verildi. Çok büyük sorumluluk taşıdığımı biliyorum. Elimden geleni yapmaya, her şeyimi vermeye çalışıyorum. Önemli başarılara imza attığım bu camiayı iyi tanıdığımı düşünüyorum. Alacağım kararlarda iyi seçim yapacağıma inanıyorum. Galatasaray'ın geleceğini inşa ederek, başarılara imza atmak isteyerek çalışıyoruz. Çok büyük başarılara imza atacak, büyük bir Galatasaray takımı oluşturacağız.'' Beypazarı Şekerspor maçının ikinci yarısında Kazım ile Culio'nun başarılı performansına değinen Hagi, ''Transferi zaten bu amaçla yapıyoruz. Yeni oyuncular takıma artı getirmeli ve alternatifler artmalı. Galatasaray'da oynamak kolay bir şey değil. Hep kazanmalısınız'' diye konuştu. Hagi, bu maçta Sabri'yi oynatamadığı için üzüldüğünü, ancak ilk yarıda planlamadığı bir değişiklik yapması nedeniyle bu oyuncuyu kullanamadığını vurguladı. -KAZIM: FENERBAHÇE'DE HİÇ TAKIM ARMASINI ÖPMEDİM- Galatasaray'ın yeni transferi Kazım Kazım, attığı gol sonrası Galatasaray armasını öptüğünün belirtilmesi üzerine, ''Benim ailemin tamamı Galatasaraylı. Geçmişte Fenerbahçe'de oynarken gol attığımda, hiç takım armasını öpmedim. Sadece Galatasaray armasını öptüm'' dedi. Transferiyle ilgili olarak yapılan eleştirilere değinen Kazım, ''Futbol içinde eleştiriler olabilir. Taraftarın transferime tepkisi futbolculuğumla ilgili değil, Fenerbahçe'den gelmemden dolayıydı. Bunu anlayabiliyorum. Ben de bir futbolcu olduğum kadar taraftarım da... Bu durum abartılacak bir şey değil. Arsenal taraftarıyım ve Sol Campel geldiğinde ben de benzer duygular yaşamıştım. Benim ailem Galatasaraylı ve UEFA Kupası finalinde kimi tutacağımda kararsız kalmıştım'' şeklinde konuştu. Galatasaray'daı çıktığı iki maçta da gol attığını ve bunun devam etmesini umduğunu söyleyen Kazım, ''Sağlıklı olmam ve performansımın devam etmesi için her gün Allah'a dua ediyorum'' ifadelerini kullandı. Diğer yandan, sarı-kırmızılı futbolcu Servet ise kötü günler geçiren Galatasaray'ı yine bu futbolcuların düzelteceğini belirterek, taraftar desteğinin önemini vurguladı.