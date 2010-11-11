-HAGİ: OYNADIĞIMIZ OYUNDAN MEMNUNUM İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'nda Denizlispor'u 3-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Gheorghe Hagi, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hagi, ortaya koydukları mücadeleden bir çok yönden memnun olduğunu ifade ederek, ''Kazanmamız çok önemliydi. Topla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. İyi koştuk, gol pozisyonları bulduk. Bireysel olan başarılar da iyiydi. Özellikle ilk yarıda bazı hatalar yaptık, rakibe boş alan verdik ve zaman bıraktık. Ama beni sevindiren tek bir şey var, skor 1-1 iken çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Elimizde bir çok şey var. Ama çok fazla çalışmamız gerektiğini tekrar söylüyorum. Artık bu maçı kenara bırakmamız ve pazar günü yapacağımız maça bakmamız lazım. Onun dışında tabii başarılı olunca her şey güzeldir'' ifadelerini kullandı. Takımda birçok oyuncunun sakat olduğunu o nedenle bazı futbolcuların farklı mevkilerde oynadığını anlatan Hagi, ''Takımda 8-9 sakat oyuncumuz olduğu için bir çok denemede bulunmak zorundayız. Gerçekten Cana bugün iyi bir maç oynadı. Bazı oyuncularımız bir çok mevkide oynayabilecek durumda. Çözüm bulmaya çalışıyorum. Hepsi istekli arzulu. Bu şekilde hep başarı elde edersek özgüven de kazanacaklar. Ama çok fazla çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz'' diye konuştu. -''BU DURUMDAN ÇIKMAK ZORUNDAYIZ''- Rumen teknik adam, bütün oyuncularının istekli olduğunu gördüğünü dile getirerek, ''Futbolcu olduğum için hepsini anlıyorum. Anlayışla karşılıyorum. Hepsinin biliyorum ki azami şekilde çalışmaları ve yüzde 100'lerini vermeleri gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın bu durumdan çıkması gerekiyor. Dolayısıyla hepimiz omuz vererek, bu durumdan çıkmak zorundayız. Çok fazla da güzel şeyler söylemek istemiyorum, çünkü sadece bir maç kazandık. Uzun bir yol var önümüzde'' dedi. Sakatlıkları bulunan Arda ve Baros'un durumuyla ilgili bir soru üzerine Hagi, ''Arda'nın tedavisi iyi gidiyor. Sabırla bekliyoruz. Birkaç hafta lazım. Baros'un sakatlığının nüksetmesine hepimiz üzülüyoruz. Baros olsun, Arda olsun hepsi önemli oyuncular, dönmelerini bekliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Denizlispor maçında sonradan oyuna giren genç futbolcu Emre Çolak'ın önemli şeyler yaptığını anlatan Hagi, ''Ben ondan çok memnunum. Kendisine güvenimin tam olduğunu biliyor'' diye konuştu. Gherorghe Hagi, Misimovic'in oynamamasıyla ilgili bir soru üzerine ''Oyuncu ile paylaşabileceğim bir şey yok. Oyuncuya sadece destek veririm. Ama kimin oynayacağına ben karar veririm'' derken, ''Misimovic, Trabzonspor maçında gösterdiği tepki nedeniyle mi oynamadı? şeklindeki soruya ise ''Hayır öyle bir şey yok. Şu anda onun önünde başka oyuncular vardı'' cevabını verdi. Denizlispor maçında etkili olamayan Kewell'ın kalitesinin ortada olduğunu, yavaş yavaş kendisine geleceğini aktaran Hagi, karşılaşmada görev almayan Neill'i de dinlendirdiklerini söyledi. -EMRE ÇOLAK: ''OYNADIKÇA KENDİME GÜVENİM GELİYOR'' Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Çolak, teknik direktörleri Gheorghe Hagi'nin kendisini küçüklüğünden beri tanıdığını ifade ederek, ''Bana güvendiğini her idmanda söylüyor. Bunu boşa çıkarmamak için daha çok çalışıyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Biraz daha iyi oynadığım için bana tezahüratta bulundular. Fiziksiz olduğumu biliyorum. Bunun da çalışınca düzeleceğini biliyorum. İnşallah ben de yakın zamanda kuvvetleneceğim. Oynadıkça kendime güvenim geliyor. Şuan ilk 11'de oynayacak kadar hazır değilim'' ifadelerini kullandı. -HAMZAOĞLU: ''ŞANS VERDİĞİM ARKADAŞLAR ÇOK İYİ OYNADI''- Denizlispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray karşısında mücadele eden oyuncularının çok iyi oynadığını söyledi. Hamzaoğlu, geçen hafta lig maçında görev alan bazı oyuncularını dinlendirdiklerini belirterek, ''Hafta sonunda Samsunspor ile önemli bir maçımız var. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta oynayan oyuncularımız dinlenme fırsatı buldu. Ligde hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Kupa maçlarında gruplara kalmayı bundan dolayı istemiştim. Şans verdiğim arkadaşlar çok iyi oynadı. Kendilerini tebrik ediyorum. Skor benim için önemli değildi. Bugün başka şeyleri hedefliyorduk, onları gördüğümüz için de mutluyum'' diye konuştu.