Hagi koşullarını Ankaragücü yönetimine sundu

Ankaragücü'nde, teknik direktörlük için adı geçen Rumen Gheorghe Hagi'nin koşullarını yönetim kuruluna sunduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankaragücü'nün teknik direktör arayışında, Gheorghe Hagi ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Rumen teknik adamla görüşmek için Romanya'ya giden heyetin, Ankara'ya dönünce Hagi'nin koşullarını yönetim kuruluna sunacağı öğrenildi.

Yönetim kurulunun Hagi'nin koşullarını kabul etmesi durumunda, Rumen çalıştırıcının imza için çağrılacağı ifade edildi.

Hagi ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda, başkent ekibinin diğer seçeneklere yöneleceği kaydedildi.

-HAGI'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ-

Galatasaray'ın 1996-2001 yılları arasında elde ettiği önemli başarılarda futbolcu olarak büyük katkısı olan Gheorghe Hagi, teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında Romanya Milli Takımı ile başlamıştı.

2003 yılında Bursaspor'da görev alarak, Türk futboluna teknik direktör olarak ''merhaba'' diyen Hagi, 2004-2005 sezonunda çalıştırdığı Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti. Hagi yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede 5-1 yenerek, bu başarıya imza atmıştı.

Rumen teknik adam, 2006 yılında Romanya'da Politehnica Temeşvar, 2007 yılında da Steaua Bükreş'i çalıştırmıştı.