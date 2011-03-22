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Spor

Hagi istifa etti ama Polat geri çevirdi

Galatasaray Teknik Direktörü George Hagi dün istifasını Başkan Adnan Polat'a sundu.

22 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü George Hagi dün istifasını Başkan Adnan Polat'a sundu. Ancak Başkan Polat mali kongre öncesi böyle bir olayın yaşanmasını istemeyerek istifayı reddetti.


Sarı-kırmızılı yönetim topun ağzındaki Teknik Direktör Gheorghe Hagi’nin görevine son vermeden, Rumen teknik adam istifasını dün Başkan Adnan Polat’a iletti.

Fenerbahçe maçı sonrası ülkesine giden ve Romanya’daki dostlarına “Çarşamba günü takımın başında antrenmana çıkacağım” diyen Rumen teknik adamın menajeri Victor Becali ise dün İstanbul’a gelerek ayrılık kararını bildirdi.

Başkan Adnan Polat ile bir araya gelen Becali’nin “Hagi takımın bu hale gelmesinden kendini sorumlu tutuyor. Sezon sonu olacak bir ayrılık yerine sizin önünüzü şimdiden açmak istiyor. Karşılıklı anlaşıp bu işi bitirmek istiyoruz” dediği öğrenildi.


Geri dönecek iddiası

Hagi’nin bu hamlesiyle zor durumda kalan Başkan Adnan Polat’ın ise kritik mali kongre öncesi girişime olumsuz yanıt verdiği belirlendi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler de, Hagi’nin bu akşam İstanbul’a gelerek, yarın takımın başında antrenmana çıkacağını iddia ettiler.

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