-HAGİ: HAK ETTİĞİMİZ 3 PUANI ALAMADIK İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Fenerbahçe derbisinde takımının ortaya koyduğu futboldan memnun kaldığını söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hagi, medya mensuplarına yönelik olarak, ''Çok güzel bir derbi gördüğünüze inanıyorum'' derken, ''Sahaya 3 puan almak için çıkan iki takım gördünüz. Takımdaki oyuncuların hepsini tebrik ettim. Çünkü herkes elinden geleni yaptı. Takımın potansiyelinin iyi olduğunu bildiğim için Türkiye'ye döndüm ve bu gece her şeyi beğendim. Tekrar Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğumu söylemek isterim. İnanıyorum ki çok güzel şeyler yapacağım. İnançla geldim, kendime güvenerek geldim'' ifadelerini kullandı. Derbide iki takımın da kazanabilecek pozisyonları yakaladığını aktaran Hagi, ''Bana göre çok açık bir maçtı. Hem biz, hem de Fenerbahçe kazanabilirdi. İlk devrede bizim şansımız daha fazlaydı. İkinci devrede rakibimizin de pozisyonları vardı. Bence çok güzel bir şov oldu ve çok güzel bir maç geçti, 0-0'a rağmen. İleriki maçlarımızda gollerin de geleceğine inanıyorum'' dedi. -''KAZANMAK İÇİN GELDİK ÇÜNKÜ BİZ GALATASARAYIZ''- Rumen teknik adam, bir soru üzerine, Fenerbahçe deplasmanına 3 puan almak için geldiklerini kaydederken, ''Aldığımız beraberlik bizim için sürpriz değil. Buraya kazanmak için gelmiştik. Çünkü biz Galatasarayız. İyi çalışılırsa güzel sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Bence hak ettiğimiz 3 puanı alamadık'' diye konuştu. Oyuncularının bugün sahada yaptıklarından memnun olduğunu vurgulayan Hagi, ''Bazı şeyler çok iyi yapılamadı ama genelde iyiydik. Daha çok çalışmalıyız. Çok değerli bir rakiple karşılaştığımız unutulmamalı ve yine zor bir sahaya çıktık'' şeklinde konuştu. Oyuncularını nasıl motive ettiğinin sorulması üzerine ise Hagi, şunları söyledi: ''Oyuncularıma, (Çok değerli oyuncular olduğunuz için Galatasaray'dasınız. Bize kalan tek şey, biraz daha iyi mücadele ederek, iyi çalışarak, daha güzel şeyler yapabilmek) dedim. Benim felsefeme göre, takım olarak kazanabiliriz ama farkı oyuncular yaratır. Kolektif olarak takım ruhunu kazanmalıyız. Takım ruhunu kazanabilirsek, çok güzel şeyler yapabiliriz. Bugün sahada bazı güzel şeyler görüldüğüne inanıyorum ve bunun devamı var. Geride kalan 2 gün içinde, oyuncularıma buradan iyi bir sonuçla ayrılabileceğimizin güvenini vermek istedim. Zaten 2 günde değiştirebileceğiniz çok az şey var. Buraya tek maç için değil, uzun bir süre için geldiğimi söyledim oyuncularıma. Bu inancı onlara da aşılamaya çalıştım.'' -''ELANO, DAHA FAZLASINI VEREBİLİR''- Uzun bir aradan sonra kendisinin forma şansı verdiği Elano ile ilgili fikrinin sorulması üzerine Hagi, ''Elano, daha fazlasını da verebilecek bir oyuncu. Maça iyi başladı. Onun çok iyi bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Takıma çok faydalı olacaktır'' yanıtını verdi. Baros, Arda ve Kewell'ın takıma dönmeleri sonrası nasıl bir kadro tercihi olacağıyla ilgili Rumen çalıştırıcı, ''Bu oyuncuların takıma katılmalarını bekliyorum. İnanıyorum ki onların da katılımıyla çok daha güçlü olacağız. Takımda 4-3-3 sisteminden başlayarak, 2 farklı sitem daha saha içinde çeşitli durumlara göre kullanabiliriz. Ama tabii ki zaman lazım'' şeklinde konuştu. Fenerbahçe takımını ne kadar tanıdığının sorulması üzerine, ''Ben futbolu çok iyi tanıyorum. Futbol benim hayatımdır'' yanıtını veren Hagi, ''İki gün içinde Tugay hocayla birlikte, Florya'daki analistlerle birlikte çalıştık. İki gün içinde yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bugün 3 puanla ayrılsaydık daha güzel olurdu'' dedi. -HELVACI BERABERLİKTEN MEMNUN Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmanın güzel bir havada geçtiğini belirterek, ''Bugün güzel bir havada, güzel bir maç vardı. Futbolun güzelliği golle süslenir. Gol olmayınca bir güzellik eksik oldu. Ben kendi adıma maçı beğendim, güzel bir maçtı. Güçlü bir mücadele, pozisyonları olan bir maçtı. Burası bir deplasman bizim için. Burada yenilgi olmasını o kadar kötü olarak görmüyorum. 0-0 beraberlik olması bizim açımızdan iyi. Bir bilim adamı olarak büyü bozuluyor diyemem. Umarım bu bir başlangıç olur. Umarım bundan sonraki maçlarda, bu ve daha güzel sonuçları elde etmeyi başarırız'' diye konuştu. Mehmet Helvacı, görevine son verilen teknik direktör Frank Rijkaard'ın tercümanı Mustafa Yücedağ'ın açıklamalarını değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bize yansıyan her türlü bilgi ve belgeyi değerlendirmek durumundayız. Onun için Rijkaard'ın tercümanıyla da önümüzdeki hafta bu konuda bir görüşme yapmak lazım. Söylenenlerin doğruluğu konusunda ciddi şüpheler taşıyorum. Ama bunların ne kadar gerçek olduğunu araştırmak lazım. Hocanın bilgisine başvurmak lazım. Mustafa Yücedağ kendi kendine mi söyledi, yoksa hocanın bilgisi dahilinde mi bunları söyledi? Araştırıp, ondan sonra karar vermek lazım. Söylenenlerin çok doğru olmadığı fikrindeyim. Biraz abartıldığını düşünüyorum ama varsa doğru olanı, gerekeni yapacağız.'' -ELANO Brezilyalı futbolcu Elano, maçtan sonra yaptığı açıklamada, iyi mücadele ettiklerini belirterek, ''Burada bir galibiyeti hak ettik. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik, birçok pozisyona girdik ama ne yazık ki değerlendiremedik'' dedi. Sarı-kırmızılı takıma geldiğinden beri bazı sıkıntılar yaşadığını anlatan Elano, ''Sabırlı olmak lazım. Geldiğim günden beri bazı maçlarda oynadım, bazı maçlarda oynayamadım. Belirli bölümlerde ailevi problemler yaşadım. Tabi ki kariyerimden dolayı benden beklentilerin çok büyük olması normal. Bundan önceki hocamız Rijkaard ile aram gayet iyiydi. Çok önemli, çok iyi bir insandı. Şimdi yeni bir hocamız var ve forma şansı buldum. Bundan sonra da devam edeceğiz'' diye konuştu. Elano, Galatasaray'da son günlerle yaşanan değişiklikle ilgili bir soru üzerine, şunu söyledi: ''Bu tip değişikler futbolun içinde olan şeyler. Benim yorum yapabileceğim bir şey değil. Başkanın yorum yapabileceği bir şey, biz de saygı duyuyoruz. Çok önemli bir hoca ile çalıştık ama şu an gelen hoca da futbol kariyerine baktığımızda çok önemli bir isim. Bu tip değişiklikler bazen pozitif, bazen de negatif olabilir. Ama bugünkü performansa baktığımızda pozitif görünüyor'' ifadelerini kullandı. -GALATASARAY KADIKÖY'DE 11 YIL SONRA PUAN ALDI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, ezeli rakibinden Kadıköy'de 10 lig maçı sonrası puan aldı. Derbinin oynandığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ezeli rakibi karşısında son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçında 2-1'lik skorla alan Galatasaray, ezeli rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 10 lig maçını da kaybetmişti. ''Cim Bom'', bu akşam aldığı golsüz beraberlikle ezeli rakibi karşısında deplasmanda 10 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bu arada Galatasaray, 3'ü Türkiye Kupası, 11'i de lig olmak üzere Kadıköy'deki son 14 resmi maçta Fenerbahçe'yi yenemedi. Ezeli rakipler arasında Kadıköy'deki son 14 maçtan 11'ini Fenerbahçe kazanırken, 3'ü berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin son 14 maçtaki 33 golüne, Galatasaray 10 golle yanıt verebildi. İki takım arasındaki son 0-0'lık maç, 2008 yılında Türkiye Kupası'nda oynanmıştı. Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 14 resmi maç şöyle: Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) ---------- -------------- ------------- 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 06.05.2001 Lig 2 - 1 16.02.2002 Lig 1 - 0 06.11.2002 Lig 6 - 0 29.02.2004 Lig 2 - 1 22.05.2005 Lig 1 - 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 22.04.2006 Lig 4 - 0 03.12.2006 Lig 2 - 1 08.12.2007 Lig 2 - 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 09.11.2008 Lig 4 - 1 25.10.2009 Lig 3 - 1 24.10.2010 Lig 0 - 0