Hagi Galatasaray'ın başına geçti

T24 - Frank Rijkaard’ı gönderen sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Adnan Polat dün ilk olarak masaya oturduğu Fatih Terim’den olumsuz yanıt aldı. Bu gelişme üzerine Bükreş’teki Hagi’ye teklif yapıldı ve Rumen teknik direktörle 1.5 senelik anlaşmaya varıldı. Teknik direktör yardımcısı olarak Tugay Kerimoğlu'na görev verildi.



Galatasaray Yönetimi, Frank Rijkaard’ı gönderdi, ilk hedef olan Fatih Terim’i ikna edemeyince, teknik direktörlük görevine Gheorghe Hagi’yi getirdi.



Ankaragücü yenilgisi ardından taraftarın istifaya davet ettiği Rijkaard ve yardımcılarının işine dün sabah son veren sarı-kırmızılılarda Başkan Adnan Polat ve yönetim kurulu üyesi Murat Yalçındağ öğle saatlerinde Hakan Şükür’le bir araya geldi. Şükür’ün evindeki buluşmada Polat, Terim’le yapılan görüşmeden bahsederek daha önce sportif direktörlük teklifinde bulunduğu eski kaptanlarına, sürpriz şekilde yardımcı antrenörlük önerisinde bulundu. Ancak Şükür, “Terim, Galatasaray’ı krizden kurtaracaktır. Ben görev almayı düşünmüyorum” diyerek teklifi kabul etmedi.

Adnan Polat ve Murat Yalçındağ ikilisi daha sonra Polat Renaissance Otel’de Fatih Terim’le masaya oturdu. Önceki gece resmi teklif yapılan Terim ile anlaşma sağlanmasına kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli teknik adam, 3 saat süren görüşme sonunda Polat’a, “Hayır” dedi.





Yardımcısı Kerimoğlu



Fatih Terim’in, Hagi ile temasa geçildiğini duyduğu ve bu nedenle teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Yaşanan anlaşmazlığın perde arkasındaki bir diğer sebebin ise Terim’in, Adnan Sezgin’in mutlaka gönderilmesinden yana tavır koyması olduğu kaydedildi.



Rijkaard’ı gönderip, Terim’le anlaşamayan Galatasaray pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi hocasız kalırken rota Gheorghe Hagi’ye çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Bükreş’te bulunan Rumen teknik direktöre resmi teklif yaparak, 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Florya’da bugün sözleşme imzalaması beklenen Hagi’nin yardımcılığına ise Altyapı Koordinatörü Tugay Kerimoğlu getirildi.





10 kupada imzası var



Gheorghe Hagi, Galatasaray formasını 1996-2001 arasında giyerken, 4 kez Süper Lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası, 1 kez UEFA Kupası ve 1 kez de Süper Kupa zaferleri yaşadı. 2001’de sahalara veda ederek aynı sene Romanya Milli Takımı’nın başına geçen Hagi 2 yıl görev yaptı. 2003-2004 sezonunun başında Bursaspor’un başına geçen Hagi başarısız sonuçlar yüzünden 13. hafta sonunda görevinden ayrıldı. Rumen hoca aynı sezonun 27. haftasında Fatih Terim’le yollarını ayıran Galatasaray’la anlaşarak yuvaya geri döndü. Hagi’li Cim-Bom sezonu 6. sırada kapattı. Galatasaray, 2004-2005’i Hagi yönetiminde tamamlarken sezonu 76 puanla 3. sırada bitirdi. Fenerbahçe ise 80 puanla şampiyon oldu. Rumen hoca, 11 Mayıs 2005’te 5-1’lik Fenerbahçe zaferiyle sarı-kırmızılı takıma Türkiye Kupası’nı kazandırmıştı.





Rijkaard'a uğurlama



Galatasaray'dan ayrılan Frank Rijkaard'ın bugün futbolcularla vedalaşacağı açıklandı. Hollandalı teknik adamın Cuma veya Cumartesi Türkiye'den ayrılması bekleniyor. Öte yandan taraftarlar da bir organizasyon düzenleyerek Hollandalı teknik adamı güzel bir şekilde uğurlayacaklar.





