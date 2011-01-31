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Spor

Hagi futbolcuları otobüse hapsetti

Bursaspor yenilgisine çok sinirlenen Hagi, 40 dakikalık yolculuk boyu, sarı kırmızılı futbolcuların otobüsten inmelerine izin vermedi.

31 Ocak 2011 02:00

T24 - Bursaspor yenilgisine çok sinirlenen Gheorghe Hagi, 40 dakikalık yolculuk boyu, sarı kırmızılı futbolcuların otobüsten inmelerine izin vermedi.

Umutla gidilen Bursa deplasmanından 2-0’lık skorla eli boş ayrılan G.Saray’da teknik direktör Gheorghe Hagi önüne gelene çattı,  yenilginin acısını oyuncularından çıkardı. Öyle ki, dönüş yolculuğunda oyuncularını adeta otobüse hapsetti.

G.Saray’ın ilk yarının son dakikalarında peş peşe gelen gollerle 2-0 geriye düşmesine sinirlenen Rumen hoca, hakemlere itiraz etti, bununla yetinmedi soyunma odasında koltukları tekmeledi. O kadar sinirlenmişti ki, avazı çıktığı kadar bağırdı. Oyuncularına Türkçe kelimelerle bağırdı; “Olmaz, yakışmaz. Daha iyi mücadele. Bir kişi değil, hepiniz hatalı!


Soyunma odasını inletti

Sadece Hagi değildi, yenilgiye sinirlenen. Bursa’ya umutlu gelen kulüp başkanı Adnan Polat da 2-0’lık skorla adeta yıkıldı. Başkan Polat, 90 dakikanın bitimini beklemeden stadı özel arabasıyla terk etti. Kafileyi bırakıp, İstanbul’a tek başına döndü. Yanında Sportif Direktör Adnan Sezgin de yoktu.

Soyunma odasında bağırıp çağıran Rumen hoca, dönüş yolculuğu sırasında ilginç bir yasak uyguladı. G.Saray kafilesi Topçular’dan feribota binerken Eskihisar’a kadar deniz yolu ile gitti. 40 dakikalık yolculuk boyu Hagi, hiçbir oyuncunun otobüsten inmesine izin vermedi.  Birkaç oyuncu otobüsten inip hava almak istedi, ancak “ceza alırız” korkusuyla buna cesaret edemediler.

Hagi’nin kızgınlığı İstanbul’da da geçmedi. “Kaybetmeyi kabul eden bir takım istemiyorum. Bari Türkiye Kupası’nda beni güldürün” diyerek oyuncularına imalı bir gönderme yapan Rumen teknik adam, finali Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptı.

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