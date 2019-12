-HAGİ: ÇÖZÜMÜ ÇOK İYİ BİLİYORUM İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı ekipte bazı şeyleri değiştirmek zorunda olduklarını söyledi. Maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında konuşan Rumen teknik adam, şunları söyledi: ''Böyle durumlarda söylenecek çok söz yok. Ama burada düşündüklerimi söylemek benim görevimdir. Hayatta hiçbir şey tesadüfe bağlı kalmamalıdır. Gerçekten hassas ve kritik bir durumdayız. Bu durumdan faydalanarak, çok iyi bir analiz çıkarmalı ve hangi yoldan devam edeceğimize karar vermeliyiz. Çünkü işler iyi gitmiyor.'' Hagi, maçta ilk devrede iyi oynayıp oyunu kontrol ettiklerini dile getirerek, ''Ondan sonra her şeyi kaybettik. İkinci golden sonra oyun kontrolünü, kafayı, her şeyi kaybettik. İkinci yarı sadece zaman kaybettik, başka bir şey yapmadık'' ifadelerini kullandı. Soyunma odasında da oyunculara ''Hepiniz evinize gidin, kendi kendinize değerlendirmenizi, analizinizi yapın'' dediğini anlatan Hagi, ''Sıcağı sıcağına konuşmak iyi değil, ama kesinlikle bazı şeyleri değiştirmek zorundayız'' dedi. -''İSİM OLARAK BİR FUTBOLCU GALATASARAY'DA OYNAYAMAZ''- İstediği oyuncu profilini çizen Hagi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tavır, azim, hırs, disiplin, sahadaki her şey önemlidir. Oyuncu Galatasaray gibi bir takımda oynadığını çok iyi anlamalıdır. Maalesef sadece isim olarak bir futbolcu Galatasaray'da oynayamaz. Durum bu, bunu soğukkanlı bir şekilde analiz etmeliyiz. Ben yapacağımız işleri ve hatalarımı iyi biliyorum. Ben de kendi analizimi yapacağım. Oyuncular da bu değerlenmeyi çok ciddi bir şekilde yapmalı.'' Hagi, taraftarların protestolarını da anlayışla karşıladığını kaydederek, ''Taraftarlar çok üzgün, bunu anlayışla karşılıyorum. Üzgün olmaları normal. Onların gönlünde neler yaşadığını sadece kendileri biliyor. Yarından itibaren bazı şeyleri yavaş yavaş değiştirmemiz lazım'' ifadesini kullandı. -DEVRE ARASI GELMEDEN OYUNCU GÖNDERECEK- Kendisinin, yolda yürüyen bir takımı aldığını kaydeden Hagi, ''Buraya geldikten sonra her gün kadrodaki oyuncuları tanımaya, onların potansiyelini, hırsını ve değerini tanımaya başladım. Bundan sonra da bu analizi yapacağım. Belki bazılarıyla ilgili çok çabuk karar vereceğim. Belki devre arasını bile beklemeyeceğim. Böyle olmaz'' dedi. Hagi, şu anda elindeki oyunculara adapte olmak zorunda olduklarını kaydederek, ''En iyisini sahaya çıkartmak zorundayım. Ama siz de görüyorsunuz ki bazı işler doğru değil. Dolayısıyla bu konuda bir şeyler yapmak zorundayım. Oyuncular çok az verim veriyor. Büyük isim taşıyan, tecrübeli oyuncular, çok az verim veriyor. Maalesef durum bu. Kim bizle bu şekilde devam etmek isterse onunla devam ederiz.'' -''ZAMAN LAZIM''- Galatasaray'a çalışmaya geldiğini ifade eden Hagi, zaman içinde bir şeyler yapabileceğini düşündüğünü aktardı. Rumen çalıştırıcı, bazı oyuncuların veriminin çok düşük olduğunu belirterek, ''Hiç bir zaman oyuncuları suçlamadım. Ama bazı hatalar yapıldı, bunları düzeltmemiz gerekiyor. Gelecekteki çözümü çok iyi biliyorum ve bu yolda çalışacağım'' diye konuştu. Hagi, Galatasaray'da kiralık oyuncu istemediğini de vurgulayarak, ''Kiralık oyuncuyla oynamam, Galatasaray'ın oyuncusuyla oynarım'' dedi. -''ŞAMPİYONLUK ÇOK UZAKTA''- ''Şampiyonluk şansınız nedir?'' şeklindeki bir soru üzerine Hagi, ümitsiz konuşarak, ''Şampiyonluk çok uzakta, bu durumu değiştirmek için iyi bir takım, başarıya aç bir takım kurmak zorundayım. Sevinci ve başarıyı seven, o mantaliteye sahip bir takım kurmak istiyorum'' yanıtını verdi. Hagi, gelecek iki haftada oynayacakları Kayserispor ve Beşiktaş maçları için ise ''Bizim için şimdi her şey zor. Çalışıp bakacağız'' değerlendirmesini yaptı. Bu arada, Hagi, maçtan sonra Lig TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: ''Hassas bir durumdayız. Herkesin bulunduğumuz durumun bilincinde olması gerekiyor. Oyunculardan, teknik kadrodan bahsediyorum. Hepimiz çok iyi bir değerlendirme yapmalıyız. Bir şeyi anlamıyorum. Maça iyi başladık, ilk devre maçı kontrol ettik ancak golden sonra bütün konsantrasyonu kaybettik, sahada hiçbir şey yapamadık. Üzgünüm, gerekli olan analizleri yaparak, gelecekte nasıl devam edeceğimize karar vereceğim. Bazı oyuncuların tavrı bana göre normal değil. İsim vermiyorum ama sahadaki disiplini kaybetmek böyle kolay olmaz. Bunu kabul edemiyorum.'' Galatasaraylı futbolcular ise maçtan sonra konuşmadı. -KARAMAN: ''HAKLI GALİBİYET ELDE ETTİK'' Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'a fazla pozisyon vermeden kazandıklarını ifade ederek, ''Taktik anlamda daha disiplinli oynadık ve galibiyeti hak ettik'' dedi. Konyaspor maçındaki mağlubiyetin, Galatasaray maçı öncesi hem oyuna bakış açısını hem de konsantrasyonlarını değiştirdiğini anlatan Karaman, şöyle konuştu: ''Üç puan almak zorunda kaldığımız bir haftaydı. İlk 30 dakikada sadece koştuk. Şanslı bir golle ilk yarıda içeri girdik. Taktik anlamda, daha disiplinliydik ve sahaya iyi yayıldık. İkinci yarıya damga vurduk ve pozisyonlar yakaladık. İkinci yarı rakip risk aldı ve biz de basit oynadık. 2-0'ı bulduktan sonra sonucu korumaya gittik. Haklı galibiyet aldık, Dixon, Kalabane ve tüm takımı kutluyorum.'' Karaman, kalecilerinin ilk yarıda sakatlanmasının oyunda hamle güçlerini azalttığını, buna rağmen net pozisyon vermeyerek maçı kazandıklarını söyledi. ''Galatasaray, teknik direktör aradığında size teklif yapıldı mı?'' sorusu üzerine Karaman, ''Galatasaray taraftarının kızgın olduğu, rakiplerinin de puan kaybettiği bir haftada mağlup oldukları bir zamanda yorum yapmak, konuşmak bana düşmez'' dedi. ''Bu galibiyet benim için anlam taşımıyor'' diyen Karaman, ''Çok mücadele ediyoruz, ama topu çok çabuk kaybediyoruz. Topa hükmedemiyoruz. Çok eksiklerimiz var. Bunun için zamana ihtiyacımız var, bunu 3-5 haftada düzeltemeyiz'' diyerek sözlerini tamamladı. Manisasporlu futbolcu Simpson, bir hafta boyunca maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, ''Bu maçta iyi savunma yapmak istedik. Hocamız Galatasaray'ı ancak kanatlardan vuracağımızı biliyordu. Kanatları kullanmaya çalıştık. Bu şekilde Galatasaray'ı yendik. İyi bir maç oldu bizim için'' ifadesini kullandı. Murat Erdoğan, Galatasaray maçlarının özellikle Ali Sami Yen Stadı'nda zor geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Biz bunun bilincindeydik. Çok kontrollü oynadık. Rakibin çok özel oyuncuları var. Biraz açık verdiğinizde bunu değerlendirebiliyorlar. Burada istediğimizi aldık, kalemizde fazla da tehlike yaşamadık. Güzel bir maç oynadık ve net bir galibiyet elde ettik. Konyaspor mağlubiyetini burada telafi ettik.'' Galatasaray taraftarlarının sabırlı olması gerektiğini de ifade eden Murat Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibin iyi futbolculara sahip olduğunu ve ileride başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi. Promise Isaac, Lig TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, büyük maçlarda galibiyet aldıklarını belirterek, ''Galatasaray büyük bir takım. Dirençli olarak ve onlardan daha fazla savaşarak maçı kazandık. Penaltı pozisyonunda karşımdaki oyuncunun kontrolsüz geldiği gördüm, biraz daha hızlandım, bana değerek düşürdü. Hakem de penaltı verdi'' diye konuştu. Aziza Makukula ise bu tarz büyük maçlarda gol atmanın her futbolcuyu sevindirdiğini vurgulayarak, ''Ama bundan da önemlisi bugün buradan üç puanla ayrılmaktı. Çok iyi çalıştık, hocamız da kendi taktiğine güveniyordu. Bugün disiplinli bir oyun ve hocamızın taktiğiyle galibiyet geldi'' dedi. Mehmet Güven de Galatasaray'ın maça iyi başladığını, sonra oyunda dengeyi kurduklarını ifade ederek, ''Makukula'nın attığı golden sonra skoru korumaya çalıştık. Galatasaray çok pozisyon bulamadı. Bizim için güzel bir maç oldu'' şeklinde konuştu.