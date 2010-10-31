-HAGİ: ÇOK ZOR BİR MAÇ OYNADIK İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Medical Park Antalyaspor karşısında son derece zorlu bir maç yaptıklarını belirtirken, aldıkları 3 puanın önemine dikkat çekti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hagi, ''Zor bir maç oynadık. Zor olacağını da biliyordum. Takımın şu anki durumunu bilerek bunu söylüyorum. Bir çok eksik oyuncuyla maça geldik. Ama puana ihtiyacımız vardı'' dedi. Karşılaşmada gösterdikleri mücadeleden ötürü oyuncularını kutlayan Rumen teknik adam, ''Maç içinde bazı iyi dönemler geçirdik, ama bazı dönemlerde ise rakibimiz üstünlük sağladı. Rakibin orta sahanın ilerisinde kaliteli oyuncuları olduğunu biliyordum. Bizim için önemli bir 3 puan. Bunun için mutluyum'' ifadelerini kullandı. Yeniden Ali Sami Yen Stadı'nda olmanın nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine, Türkçe olarak, ''Muhteşem'' yanıtını veren Hagi, ''Buradaki atmosferi biliyorum, Galatasaray taraftarı büyük başarılara imza atan takımlara alışkın. Hep güzel zamanlar yaşadılar. Yine böyle istekleri var. Takımın zor durumlarında hep yanında olduklarını çok iyi biliyorum'' diye konuştu. Zaman geçtikçe takım olarak daha iyi olacaklarına inandığını aktaran Hagi, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın iddiasının ne olduğunun sorulması üzerine, şunları söyledi: ''Benim hedeflerim haftalıktır. O hafta içinde, hangi oyuncularla çıkacağımı düşünürüm. Galatasaray'a takımın durumunu bilerek geldim. Oyuncularımız bu akşam karakterlerini ortaya koydular. Beni tanıyorsunuz, bu duruma destek olmak için risk alarak geldim. Galatasaray benim evim sayılır.'' -''EKSİKLER ÖNEMLİ''- Galatasaray takımının başında geçirdiği kısa sürede en önemli eksik olarak gördüğü şeyin ne olduğu sorusuna, esprili bir şekilde yaklaşan Rumen çalıştırıcı, ''7 tane eksik oyuncumuz var'' derken, ''Gerçek bu. Hepsi hücum oyuncuları. Şu anda hücumda sistemimiz tam oturmadı. Pino gerçekten çok iyi bir iş yapıyor, ama o bir çok pozisyonda oynayabilen biri. Onun arkasında maça katılan 19 yaşında başka oyuncumuz da var. Kewell, Baros, Arda olsun, hepsini bekliyorum'' yanıtını verdi.