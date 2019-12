-HAGİ: ''BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLİM'' İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, ''Kendimi büyük bir teknik direktör olarak görmüyorum''dedi. Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda düzenlenen haftalık basın toplantısında Gheorghe Hagi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un güçlü bir rakip olduğuna değinirken, ''Rakibimiz, her takımı yenebilecek bir ekip. Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıyan bir hocaları var. Kendilerine ve hocalarına saygı duyuyoruz. Disiplinli, organize oynayan, hırslı bir takıma karşı maça çıkacağız. Hafta boyunca iyi çalıştık. Bütün oyuncularım konsantre olarak maça çıkacaklar. Rakibimiz karşısında iyi oynayarak 3 puan almak istiyoruz'' dedi. Oyuncularıyla konuştuğunu, hepsinin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını istediğini ve mutlaka kazanmaları gerektiğini söylediğini aktaran Hagi, ''Sadece yapacakları işe konsantre olmalarını istedim. Bana göre zor bir maç olacak ama iyi mücadele edip maçı kazanmak için sahaya çıkacağız'' diye konuştu. -''BİZİM İÇİN LİG DE ÇOK ÖNEMLİ''- Basında Galatasaray'ın sadece Türkiye Kupası'nı hedeflediği şeklinde haberler yer aldığını, ancak bunun doğru olmadığını dile getiren Rumen çalıştırıcı, ''Ben lig maçlarına da çok önem veriyorum. Ligde oynanacak daha çok maçımız var. Tüm maçlarımızda en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların durumlarına değinen Hagi, cezalı Neill'in dışında tedavileri süren Arda, Hakan Balta ve Kewell'ın yarın takımda olamayacaklarını aktarırken, grip olan Anıl'ın da takımla çalışamadığını söyledi. Pino'nun 3 gündür takımla çalıştığını, Barış'ın durumunun ise iyiye gittiğini anlatan Gheorghe Hagi, ''Şu anda elimde bulunan kadrodan en iyilerini sahaya çıkarmaya çalışacağım. Yarın kadroda olmayacak oyuncular hakkında bilgi vermek istedim. Çok fazla yoruma girmek istemiyorum. Spekülasyonlara da cevap vermek istemiyorum'' şeklinde konuştu. Hagi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın şartlarının kendilerini düşündürüp düşündürmediği konusunda, ''Futbolu her şartta oynamak zorundayız. Takımda kimsenin bu konuda tedirgin olduğunu sanmıyorum. Her türlü şartta oynamaya hazırız. Bu takımda her zaman zafer için oynamak zorundasın. Maçın nasıl biteceğini ise hep beraber göreceğiz'' yanıtını verdi. Rumen çalıştırıcı, Galatasaray'dan ayrılan Elano Blumer'in Brezilya'da başarılı bir performans sergiliyor olmasının hatırlatılması üzerine, ''Elano ile ilişkilerimiz iyiydi. Değerli ve kaliteli bir oyuncu. O zaten ayrıldığında Brezilya'ya dönmek istediğini söyledi. Bunu isteyen bir oyuncuyu zorla tutamazsınız'' ifadelerini kullandı. -''ARDA''- Hagi, Arda'nın ne kadar zamanda dönebileceğinin sorulması üzerine ise ''Arda'ya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ne zaman takımla başlayacak, bunu kendisine sormak gerekir. İyi gidiyordu ama yine sakatlığı nüksetti ve kesinlike biz bu konuda acı çekiyoruz. Takım onunla bambaşkaydı. Takımın çok önemli oyuncularında birisi. Dolayısıyla kolay bir şey değil ama böyle devam etmeliyiz. Onsuz iyi oynayarak iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Benim devre arasında onunla ilgili yaptığım planları biraz bozdu ama yapacak bir şey yok'' diye konuştu. -''KULİS OYUNLARI VAR''- Gheorghe Hagi, takımda antrenör Tugay Kerimoğlu ve bazı oyuncularla sorun yaşadığı şeklinde basına haberler yansıdığının hatırlatılması üzerine, kulis oyunları oynandığını ileri sürdü. Soruya, ''Bu soruyu size kim sordurtuyor'' karşılığını veren Hagi, şunları söyledi: ''Benim takımda herkesle ilişkilerim iyidir. İsteyen bu şekilde yazmaya devam etsin. Ben Galatasaray Kulübü'nde bulunduğum sürede hep iyi bir profesyonel oldum. Herkesle iyi ilişkiler kurdum ve herkese yine saygı gösterdim. Beni iyi tanıyorsunuz. Bazı gazeteciler ya da gazeteciler üzerinden birileri benim ilişkilerimi bozmak istiyorlar. Bana vurmaya çalışıyorlar. Bunlar kulis oyunlarından başka bir şey değil. Takımda ilişkiler çok iyi. Çalışıyoruz ve sadece deplasmanlarda da kazanabilmeye ihtiyacımız var. Türkiye'yi çok iyi tanıyorum ve bazı şeyleri çok iyi anlıyorum.'' Sezon bittiğinde Galatasaray'ı ligde ve kupada nerede gördüğü şeklindeki bir soruya, ''Şu anda sezon sonu olacakları konuşamam. Biz hep adım adım gidiyoruz'' cevabını veren Hagi, Fenerbahçe gibi bir galibiyet serisi yakalayıp yakalayamayacaklarıyla ilgili ise ''Tabii ki böyle bir şeyi istiyor ve arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Buna inanıyoruz da. Çünkü inanmazsanız her şey biter'' dedi. Hagi, Lucas Neill'in izin alarak yurt dışına gitmesiyle ilgili transfer spekülasyonları için de ''Kendisiyle konuştum. İzinleri ben verdim teknik direktör olarak ve gidip geldi. Aramızdaki ilişkiler çok iyi'' demekle yetindi. -''NE KADAR VERİRSEN, O KADAR ALIRSIN''- Rumen çalıştırıcı, kendisinin teknik direktör olarak da Galatasaray'da daha önce başarı kazandığını hatırlatırken, kendisini büyük bir teknik direktör olarak görmediğini söyledi. ''Ben kendimi büyük bir teknik direktör olarak görmüyorum. Bir takımda Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp, başka bir takımda hiçbir varlık gösteremeyen büyük teknik direktörler de var'' ifadelerini kullanan Hagi, ''Futbol tamamen bir oyun. Futbolcu iken sadece kendi performansıma bağlı olarak oynuyordum. Şimdi ise elimdeki oyuncuların en iyi performanslarını sahaya yansıtmaları için çalışıyorum. Bu antrenörün rolüdür. Nasıl antrenman yaparsanız, öyle maç oynarsınız. Ne kadar verirsen, o kadar alırsın. Benim mentalitem ve prensibim budur. Yapılması gerekenleri yapmak için geldim. Tüm sıkıntılara rağmen kendi işime bakmak istiyorum'' dedi.