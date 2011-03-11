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Spor

HAGİ, BAROS'U İDMANDAN GÖNDERDİ İSTANBUL (A.A)

11 Mart 2011 22:38

-HAGİ, BAROS'U İDMANDAN GÖNDERDİ İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi'nin, antrenmanda disiplinsiz davranışı nedeniyle Çek futbolcu Milan Baros'u uyararak, salona gönderdiği açıklandı.  Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu akşam basına kapalı yapılan antrenmanda yaşanan olay, şöyle duyuruldu:  ''İdmanın son bölümünde Galatasaray futbol takımı oyuncusu Milan Baros, teknik direktör Hagi tarafından, disiplin kuralları çerçevesinde uyarılmasının ardından idmanın son bölümünü salonda tamamlamıştır. Teknik direktörümüz tarafından bu konuyla ilgili olarak hazırlanan rapor, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'na gönderilmiştir. Raporla ilgili gerekli değerlendirme en kısa zamanda yapılacaktır.'' Bu arada, kulübün resmi internet sitesinde bugün yayımlanan idman raporunda, Hagi ile Baros arasında geçen olaya yer verilmemişti. Ancak bazı televizyonlarda ve internet sitelerinde ''Hagi, Baros'u idmandan kovdu'' şeklinde haberler verilmesi üzerine kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

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