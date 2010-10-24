-HAGİ 1978 GÜN SONRA YENİDEN GALATASARAYIN BAŞINDA MAÇA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki derbi karşılaşmasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, teknik direktör Gheorghe Hagi, yaklaşık 5,5 yılın ardından yeniden sarı-kırmızılı takımın başında maça çıktı. Sezona oldukça kötü bir başlangıç yaparak 8 haftada 4 yenilgi yaşayan Galatasaray'ın, Hollandandalı çalıştırı Frank Rijkaard'la yollarını ayırmasının ardından göreve tekrar getirilen Hagi, Fenerbahçe derbisiyle 1978 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı takımın başında maça çıkmış oldu. Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde kazanılan başarıların en büyük mimarlarından biri olarak gösterilen ve Fatih Terim'in yerine 2003-2004 sezonunun son 7 haftasında göreve gelen Gheorghe Hagi, 2004-2005 sezonunun son haftasında Denizlispor'u Ali Sami Yen Stadı'nda 4-0 yenmelerinin ardından istifa etmiş, sarı-kırmızılı takım ise sezonu 3. sırada tamamlamıştı. -ELANO'YA HAGİ PİYANGOSU- Gheorghe Hagi, Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız Elano Blumer'i, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de tercih etti. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk antrenmanda, saha ortasında Elano ile bir görüşme yapması dikkat çeken Hagi, Brezilyalı oyuncuyu Fenerbahçe karşısında ilk 11'e aldı. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor maçına yedekler arasında başlayıp 21 dakikada sahada kalan, Eskişehirspor ve Gaziantepspor maçlarına ise ilk 11'de başlamasına karşın 45 dakika oynayabilen Elano, uzun bir aradan sonra yeniden formasına kavuştu. Elano, Galatasaray'ın ligdeki son Bucaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Ankaragücü maçlarında sahaya çıkamazken, 4 maç aradan sonra Fenerbahçe derbisiyle yeniden taraftarların karşısına çıkma fırsatı buldu. -HAGİ DEĞİŞİKLİKLERİ- Teknik direktör Gheorge Hagi, Galatasaray'ın Frank Rijkaard'lı son karşılaşması olan Ankaragücü mücadelesindeki kadroya göre bazı değişiklikler yaptı. Kırmızı kart cezalısı Ufuk'un yerine kaleyi Aykut devralırken, sakatlıkları düzelen Neill ve Cana da Hagi'nin tercihleri oldular. Transferinin ardından Rijkaard'ın defansın solunda tercihi haline gelen Insua'nın yerine Hagi yine Hakan Balta'ya döndü. Rumen çalıştırıcının, Baros'un sakatlığında takımda kalan tek forvet durumundaki Mehmet Batdal'ı ilk 11'de tercih etmemesi de dikkat çekti. Hagi, derbi maçta forvetteki tercihini Pino'dan yana kullandı. -ARDA, DESTEK İÇİN GELDİ- Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olmasına rağmen, takımına destek olmak için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na geldi. Yaşadığı sakatlığın ardından yurt dışında ameliyat olan Arda, Fenerbahçe maçını tribünden izlemek ve takım arkadaşlarına moral vermek için takım otobüsüyle birlikte stada gelerek maçı izledi. -SAHA İÇİNDE GALİBİYET YEMİNİ- Sarı-kırmızılı futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesinde saha içinde bir yumak oluşturarak, galibiyet yemini ettiler. Maç öncesi ısınma hareketlerinin yapıldığı bölümde saha içinde toplanan Galatasaraylı oyuncular, bir yumak oluşturarak bir süre bu şekilde kaldılar ve derbi mücadelesi öncesi motive olmaya çalıştılar. -GALATASARAY'IN SAKATI ÇOK- Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi yine önemli oyuncularını sakatlıkları nedeniyle kullanamadı. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları süren Harry Kewell, Gökhan Zan, Aydın Yılmaz, Milan Baros ve Arda Turan, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerlerini alamayan futbolcular oldular. Ayrıca, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören kaleci Ufuk da takımdaki yerini Aykut'a bırakmak zorunda kaldı. -SABRİ'YE KÜFÜR- Fenerbahçe taraftarları, geçmiş maçlarda olduğu gibi yine Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu hedef alan küfürlü tezahüratlar yaptılar. Maç öncesi ısınma hareketleri yapan sarı-kırmızılı futbolcu Sabri için, Fenerbahçe tribünlerinden toplu halde bir süre küfür edildi.