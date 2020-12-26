Hafter, Libya'daki Türk askerlerini hedef alma tehdidinde bulundu

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Libya'da Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin karşısında duran Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter, Kuzey Afrika ülkesinde Türk güçlerini hedef alma tehditinde bulundu.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararının ardından konuşan Hafter, "Türk ordusunun postalları saf topraklarımızı kirlettiği sürece barış da olmayacak güvenlik de" diye konuştu.

Arab News'un aktardığına göre 24 Aralık'ta Libya'nın bağımsızlık günü nedeniyle konuşan Hafter, "Barışı kendi özgür irademiz ve ellerimizle getirmek için silah taşıyacağız" dedi.

Türkiye'den bahsederken Hafter, "Kolonize eden düşmanın iki seçeceği var: Ya barışçıl bir şekilde giderler ya da güç kullanılarak gönderilirler" tehditinde bulundu.

Libya'da geçen haftalarda Hafter'in bağlı olduğu doğu hükûmeti de Trablus da birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.