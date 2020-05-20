Hafter güçlerini destekleyen BAE: Libya'da çözüm için tek yol siyasi sürece dönüş

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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Libya'daki krizin çözümlenmesi için "tek kabul edilebilir yolun ateşkes sağlanması ve siyasi sürece dönülmesi olacağını" ifade etti.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gargaş, "BAE'nin Libya krizi konusundaki duruşu açık ve net olmuştur" yazarken uluslararası toplumunun büyük bölümünün Abu Dabi'nin görüşlerini desteklediğini iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Türkiye ile Birlemiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Ordu'yu destekliyor. Ankara daha önce BAE'yi Libya ve Yemen'e yaptığı müdahalelerle bölgede kaos yaratmakla suçlamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne bağlı güçler pazartesi günü stratejik noktada bulunan Vatiyye Hava Üssü'nün kontrolünü sağlamış ve dün de Tunus sınırındaki iki kasabayı Hafter güçlerinden almıştı.