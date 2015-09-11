Haftasonu için Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun kuzey kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Meteoroloji, Marmara’nın Kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yol açacağı su baskınlarına karşı da uyarıda bulundu.

DHA’nın haberine göre; Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada kuzey kesimlerin, yarın Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü yurdun batı, pazar günü ise kuzey ve iç bölgelerinde azalacağı ve önümüzdeki hafta ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilen açıklamada "Yarın yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Trakya, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şiddetli yağışlar geliyor

Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Çankırı, Çorum, Sinop ve Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı bekleniyor. Marmara’nın Kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dendi.

Bu hafta boyunca, Doğu Akdeniz'de yoğun olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görülen atmosferdeki tozun etkisini azaltmasına rağmen hafta sonunda da görüleceğinin tahmin edildiği belirtilen Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Pazar günü yağışlı sistemin, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz bölgesi ile Sivas, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde etkili olması ve önümüzdeki hafta ise Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişlerine neden olması ve diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü yurdumuzun batı, Pazar günü ise kuzey ve iç bölgelerinde azalacağı ve önümüzdeki hafta ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu hafta boyunca Doğu Akdeniz’de yoğun olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen atmosferdeki tozun etkisini azaltmasına rağmen hafta sonunda da görüleceği tahmin ediliyor"