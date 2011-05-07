Haftasonu havaya aldanmayın, kar bile yağabilir

T24- Türkiye hafta sonunda güneşi görecek ama sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 derece altında olacak. Yarın orta kesimlerde kar yağışı görülebilir. İstanbul'a salıdan itibaren yine yağmur geliyor.

Türkiye son yılların en serin Mayıs ayını yaşıyor. Hafta sonu batıda parlayacak olan güneşe rağmen ortalamanın 5 derece altında sıcaklık bekleniyor. Ülkenin doğusu hafta sonu yağışlara rağmen en ılık bölgeler olacak. Batıda düşen sıcaklıkların ardından yarın orta kesimler soğuyor, Sivas, Giresun ve Tokat arasındaki dağlar yarın kar yağma olasılığı bulunan kesim, ancak yurdun daha doğusunda sıcaklık yüksek. Sıcaklıklar 16 ila 23 derece arasında değişiyor. Yarın İstanbul güneşli, 15 derece olacak. Pazar günü bulutlar biraz artsa da güneş yine görülecek. İstanbul'da salıdan itibaren yağmur var.

Yarın Ankara parçalı bulutlu 15 derece; pazardan sonra 20 dereceyi geçecek. İzmir yarın güneşli, 18 derece olacak. Pazardan itibaren İzmir'de sıcaklık artacak ama salıdan itibaren yağmurlar tekrar başlıyor. Adana yağmurlu ve 20 derece olacak. Bölgelere göre hafta sonu beklenen hava durumu şöyle: Marmara'da hafta sonu güneşin etkisiyle hissedilen sıcaklık artacak, rüzgar hafifleyecek. Pazar günü sadece Trakya'da hafif yağmur var. İç Anadolu'da yarın Sivas, Niğde arası yağışlı ve soğuk. 6 dereceye inecek sıcaklık nedeniyle Sivas dağlarına kar yağabilir. Eskişehir, Konya arası güneşli ve 14 derece olacak.

Ege Bölgesi'nde hafta sonu güneş bolca parlayacak ama yine serin poyraz esecek. Sıcaklık kıyılarda 18-19 derece olacak.

Akdeniz'de yarın yağmur daha az kentte ve özellikle Adana, Kahramanmaraş çevresini etkileyecek. Güneydoğu ve Doğu Anadolu hafta sonunu yağışa rağmen en ılık geçirecek bölgeler olacak. Sıcaklık Diyarbakır'da 23, Elazığ'da 22, Van 17 derece. Karadeniz'de Orta Karadeniz yarın soğuk olacak. Kastamonu, Samsun ve Ordu'ya kadar sıcaklık 9-10 dereceye inecek, Tokat, Giresun arasındaki dağlara kar yağabilir, Batı Karadeniz ise az bulutlu olacak.