Haftasonu hava nasıl olacak?

T24 - Türkiye’nin doğusu ısınmaya başladı, ancak bu sefer kuzeyde 3-4 gün boyunca serinleme yaşanacak. Nisan yağmurları da başlıyor, bugün Marmara ve Karadeniz boyunca sağanaklar var.





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İstanbul'da bu iki-üç gün bahar yağmurları var, sıcaklık nisan ayı ortalamasında, 15 derece. Bugün Ankara'nın kuzeyinde yağışlı, genelinde ise bulutlu bir hava olacak. İzmir bugün de bulutlanıyor. Bursa yerel yağmurlu iken, Adana'da sıcaklık üç gün hızla artacak.



Bugün Marmara'nın doğusunda yağmur sağanağa dönecek. Sakarya-Bilecik arasında daha etkili yağacak. Trakya ve çevresinde ise fazla bir yağış yok, güneş te görülebiliyor.



İç Anadolu'da bugün daha bulutlu bir gökyüzü var. En kuzeyde; Eskişehir, Çankırı, Yozgat boyunca yağmur geçişleri görülebilir. Ancak rüzgar zayıf lodostan esmeye ve bölgeyi ısıtmaya devam ediyor.



Ege'de bugün kıyılar ve bazı iç kesimler bulutlanacak. Denizden esen rüzgar, taşıdığı bulut ve nemle yarın da güneşin görülmesini engelleyecek. Sıcaklık, günlük sadece 1-2 derece değişim gösteriyor.



Güneyde sıcaklık kuzey kesimlerin aksine 3-4 gün daha da ısınacak. Rüzgarlar Akdeniz kıyılarında; lodostan ve oldukça nemli esiyor. Bugün güneydoğu daha bulutlu.



Doğu Anadolu'dan soğuk hava hızla çekiliyor. Sıcaklık lodosla arttı, Erzurum ve Kars’taki kar, bugün sulu kar ve yağmura dönecek. Elazığ gündüz bulutlu, akşam yağmur var.



Karadeniz boyunca öğleden sonra ve akşam yağış var. Sıcaklıklarda önümüzdeki günler düşüş olacak. Yağışlar birer gün aralarla devam edecek.





