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Spor

Haftanın programı!

Futbolda Turkcell Süper Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 12., TFF 2. Lig gruplarda 14 karşılaşmaları yapılacak.

14 Kasım 2008 02:00


Futbolda Turkcell Süper Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 12., TFF 2. Lig 1, 2, 3 ve 4. gruplarda 14., TFF 2. Lig 5. Grup ve TFF 3. Lig gruplarında ise 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın karşılaşmaları şöyle:


TURKCELL SÜPER LİG


Bugün:

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)

Yarın:

14.00 Kocaelispor-Denizlispor (Kocaeli İsmetpaşa)

19.00 Fenerbahçe-Ankaraspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)

16 Kasım Pazar:

14.00 Hacettepe-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)

14.00 Eskişehirspor-Ankaragücü (Eskişehir Atatürk)

14.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

15.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Atatürk)

19.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Sami Yen)


-BANK ASYA 1. LİG-


Yarın:

13.00 Malatyaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Malatya İnönü)

14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16 Kasım Pazar:

13.00 Manisaspor-Kartalspor (Manisa 19 Mayıs)

14.00 Altay-Samsunspor (Alsancak)

14.00 Güngören Belediyespor-Giresunspor (Mimar Yahya Baş)

14.00 Orduspor-Kayseri Erciyesspor (Ordu 19 Eylül)

14.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Rize Atatürk)

14.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Necmettin Şeyhoğlu)

17 Kasım Pazartesi:

20.00 Karşıyaka-Diyarbakırspor (Alsancak)


-TFF 2. LİG-


1. Grup

-------

16 Kasım Pazar:

14.00 Dardanelspor-Bozüyükspor (Çanakkale 18 Mart)

14.00 Eyüpspor-Sarıyer (Eyüp)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Körfez Belediyespor (Darıca İlçe)

14.00 Gebzespor-Gaziosmanpaşaspor (Gebze İlçe)

14.00 Pendikspor-BUGSAŞ Spor (Pendik)


2. Grup

------

16 Kasım Pazar:

14.00 Marmaris Belediyesi Gençlikspor-Adana Demirspor (Marmaris İlçe)

14.00 Bucaspor-Altınordu (Buca İlçe)

14.00 Turgutluspor-Afyonkarahisarspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-Akhisar Belediyesi Gençlikspor (Burhanettin Kocamaz)

14.00 Denizli Belediyespor-Fethiyespor (Denizli Atatürk)


3. Grup

-------

16 Kasım Pazar:

14.00 Etimesgut Şekerspor-Beykoz 1908 (OSTİM)

14.00 Zeytinburnuspor-Alibeyköyspor (Zeytinburnu)

14.00 İstanbul Maltepespor-Kırıkkalespor (Maltepe)

14.00 Kırşehirspor-Türk Telekomspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Konya Şekerspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)


4. Grup

-------

16 Kasım Pazar:

14.00 Akçaabat Sebatspor-Trabzon Karadenizspor (Akçaabat Fatih)

14.00 Tokatspor-Arsinspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

14.00 Çankırı Belediyespor-Erzurumspor (Çankırı Atatürk)

14.00 Karsspor-Çorumspor (Kars Şehir)

14.00 Ofspor-Pazarspor (Of İlçe)


5. Grup

-------

16 Kasım Pazar:

14.00 Şanlıurfaspor-Şanlıurfa Belediyespor (Şanlıurfa 11 Nisan)

14.00 Belediye Vanspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor (Van Atatürk)

14.00 GASKİ Spor-Elazığspor (GASKİ Spor Tesisleri)

14.00 İskenderun Demir Çelikspor-Mardinspor (İskenderun 5 Temmuz)

14.00 Malatya Belediyespor-Adıyamanspor (Malatya İnönü)


-TFF 3. LİG-


1. Grup

-------

Yarın:

14.00 Anadolu Üsküdar 1908-Küçükköyspor (Maltepe)

16 Kasım Pazar:

14.00 Yıldırım Bosnaspor-Fatih Karagümrük (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Orhangazi Gençlerbirliği-OYAK Renault (Orhangazi İlçe)


2. Grup

-------

Yarın:

14.00 İzmirspor-Ispartaspor (İzmir Atatürk)

16 Kasım Pazar:

14.00 Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Mustafakemalpaşaspor-Aydınspor (Mustafakemalpaşa)

14.00 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nezilli İlçe)


3. Grup

-------

16 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Keçiören Belediyesi (Keçiören Aktepe)

14.00 Düzcespor-Orhangazispor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 İnegölspor-Aksarayspor (İnegöl İlçe)

14.00 Bursa Nilüferspor-Uşakspor (Bursa Merinos)

14.00 Pursaklarspor-Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor (Cebeci İnönü)


4. Grup

-------

16 Kasım Pazar:

13.00 Erzincanspor-Ankara Demirspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Kastamonuspor-Bulancakspor (Kastamonu Gazi)

14.00 Araklıspor-Sürmenespor (Araklı İlçe)


5. Grup

-------

16 Kasım Pazar:

14.00 Batman Petrolspor-Batman Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

14.00 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Kayapınar Belediyespor (Kilis Şehir)

14.00 Bağlar Vuralspor-Belediye Bingölspor (Seyrantepe 1 Nolu Saha)

14.00 Ceyhanspor-Siirtspor (Ceyhan İlçe)

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