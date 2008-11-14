Haftanın programı!

Futbolda Turkcell Süper Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 12., TFF 2. Lig 1, 2, 3 ve 4. gruplarda 14., TFF 2. Lig 5. Grup ve TFF 3. Lig gruplarında ise 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın karşılaşmaları şöyle:
TURKCELL SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)
Yarın:
14.00 Kocaelispor-Denizlispor (Kocaeli İsmetpaşa)
19.00 Fenerbahçe-Ankaraspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)
16 Kasım Pazar:
14.00 Hacettepe-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)
14.00 Eskişehirspor-Ankaragücü (Eskişehir Atatürk)
14.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül)
15.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Atatürk)
19.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Sami Yen)
-BANK ASYA 1. LİG-
Yarın:
13.00 Malatyaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Malatya İnönü)
14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16 Kasım Pazar:
13.00 Manisaspor-Kartalspor (Manisa 19 Mayıs)
14.00 Altay-Samsunspor (Alsancak)
14.00 Güngören Belediyespor-Giresunspor (Mimar Yahya Baş)
14.00 Orduspor-Kayseri Erciyesspor (Ordu 19 Eylül)
14.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Rize Atatürk)
14.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Necmettin Şeyhoğlu)
17 Kasım Pazartesi:
20.00 Karşıyaka-Diyarbakırspor (Alsancak)
-TFF 2. LİG-
1. Grup
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16 Kasım Pazar:
14.00 Dardanelspor-Bozüyükspor (Çanakkale 18 Mart)
14.00 Eyüpspor-Sarıyer (Eyüp)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Körfez Belediyespor (Darıca İlçe)
14.00 Gebzespor-Gaziosmanpaşaspor (Gebze İlçe)
14.00 Pendikspor-BUGSAŞ Spor (Pendik)
2. Grup
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16 Kasım Pazar:
14.00 Marmaris Belediyesi Gençlikspor-Adana Demirspor (Marmaris İlçe)
14.00 Bucaspor-Altınordu (Buca İlçe)
14.00 Turgutluspor-Afyonkarahisarspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Tarsus İdmanyurdu-Akhisar Belediyesi Gençlikspor (Burhanettin Kocamaz)
14.00 Denizli Belediyespor-Fethiyespor (Denizli Atatürk)
3. Grup
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16 Kasım Pazar:
14.00 Etimesgut Şekerspor-Beykoz 1908 (OSTİM)
14.00 Zeytinburnuspor-Alibeyköyspor (Zeytinburnu)
14.00 İstanbul Maltepespor-Kırıkkalespor (Maltepe)
14.00 Kırşehirspor-Türk Telekomspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Konya Şekerspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
4. Grup
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16 Kasım Pazar:
14.00 Akçaabat Sebatspor-Trabzon Karadenizspor (Akçaabat Fatih)
14.00 Tokatspor-Arsinspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
14.00 Çankırı Belediyespor-Erzurumspor (Çankırı Atatürk)
14.00 Karsspor-Çorumspor (Kars Şehir)
14.00 Ofspor-Pazarspor (Of İlçe)
5. Grup
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16 Kasım Pazar:
14.00 Şanlıurfaspor-Şanlıurfa Belediyespor (Şanlıurfa 11 Nisan)
14.00 Belediye Vanspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor (Van Atatürk)
14.00 GASKİ Spor-Elazığspor (GASKİ Spor Tesisleri)
14.00 İskenderun Demir Çelikspor-Mardinspor (İskenderun 5 Temmuz)
14.00 Malatya Belediyespor-Adıyamanspor (Malatya İnönü)
-TFF 3. LİG-
1. Grup
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Yarın:
14.00 Anadolu Üsküdar 1908-Küçükköyspor (Maltepe)
16 Kasım Pazar:
14.00 Yıldırım Bosnaspor-Fatih Karagümrük (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Orhangazi Gençlerbirliği-OYAK Renault (Orhangazi İlçe)
2. Grup
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Yarın:
14.00 İzmirspor-Ispartaspor (İzmir Atatürk)
16 Kasım Pazar:
14.00 Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Mustafakemalpaşaspor-Aydınspor (Mustafakemalpaşa)
14.00 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nezilli İlçe)
3. Grup
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16 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Keçiören Belediyesi (Keçiören Aktepe)
14.00 Düzcespor-Orhangazispor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 İnegölspor-Aksarayspor (İnegöl İlçe)
14.00 Bursa Nilüferspor-Uşakspor (Bursa Merinos)
14.00 Pursaklarspor-Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor (Cebeci İnönü)
4. Grup
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16 Kasım Pazar:
13.00 Erzincanspor-Ankara Demirspor (Erzincan 13 Şubat)
14.00 Kastamonuspor-Bulancakspor (Kastamonu Gazi)
14.00 Araklıspor-Sürmenespor (Araklı İlçe)
5. Grup
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16 Kasım Pazar:
14.00 Batman Petrolspor-Batman Belediyespor (Batman 16 Mayıs)
14.00 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Kayapınar Belediyespor (Kilis Şehir)
14.00 Bağlar Vuralspor-Belediye Bingölspor (Seyrantepe 1 Nolu Saha)
14.00 Ceyhanspor-Siirtspor (Ceyhan İlçe)