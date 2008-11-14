Haftanın programı!



Futbolda Turkcell Süper Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de 12., TFF 2. Lig 1, 2, 3 ve 4. gruplarda 14., TFF 2. Lig 5. Grup ve TFF 3. Lig gruplarında ise 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın karşılaşmaları şöyle:





TURKCELL SÜPER LİG





Bugün:



20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)



Yarın:



14.00 Kocaelispor-Denizlispor (Kocaeli İsmetpaşa)



19.00 Fenerbahçe-Ankaraspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)



16 Kasım Pazar:



14.00 Hacettepe-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)



14.00 Eskişehirspor-Ankaragücü (Eskişehir Atatürk)



14.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)



14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül)



15.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Atatürk)



19.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Sami Yen)





-BANK ASYA 1. LİG-





Yarın:



13.00 Malatyaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Malatya İnönü)



14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)



16 Kasım Pazar:



13.00 Manisaspor-Kartalspor (Manisa 19 Mayıs)



14.00 Altay-Samsunspor (Alsancak)



14.00 Güngören Belediyespor-Giresunspor (Mimar Yahya Baş)



14.00 Orduspor-Kayseri Erciyesspor (Ordu 19 Eylül)



14.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Rize Atatürk)



14.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Necmettin Şeyhoğlu)



17 Kasım Pazartesi:



20.00 Karşıyaka-Diyarbakırspor (Alsancak)





-TFF 2. LİG-





1. Grup



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16 Kasım Pazar:



14.00 Dardanelspor-Bozüyükspor (Çanakkale 18 Mart)



14.00 Eyüpspor-Sarıyer (Eyüp)



14.00 Darıca Gençlerbirliği-Körfez Belediyespor (Darıca İlçe)



14.00 Gebzespor-Gaziosmanpaşaspor (Gebze İlçe)



14.00 Pendikspor-BUGSAŞ Spor (Pendik)





2. Grup



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16 Kasım Pazar:



14.00 Marmaris Belediyesi Gençlikspor-Adana Demirspor (Marmaris İlçe)



14.00 Bucaspor-Altınordu (Buca İlçe)



14.00 Turgutluspor-Afyonkarahisarspor (Turgutlu 7 Eylül)



14.00 Tarsus İdmanyurdu-Akhisar Belediyesi Gençlikspor (Burhanettin Kocamaz)



14.00 Denizli Belediyespor-Fethiyespor (Denizli Atatürk)





3. Grup



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16 Kasım Pazar:



14.00 Etimesgut Şekerspor-Beykoz 1908 (OSTİM)



14.00 Zeytinburnuspor-Alibeyköyspor (Zeytinburnu)



14.00 İstanbul Maltepespor-Kırıkkalespor (Maltepe)



14.00 Kırşehirspor-Türk Telekomspor (Kırşehir Ahi)



14.00 Konya Şekerspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)





4. Grup



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16 Kasım Pazar:



14.00 Akçaabat Sebatspor-Trabzon Karadenizspor (Akçaabat Fatih)



14.00 Tokatspor-Arsinspor (Tokat Gaziosmanpaşa)



14.00 Çankırı Belediyespor-Erzurumspor (Çankırı Atatürk)



14.00 Karsspor-Çorumspor (Kars Şehir)



14.00 Ofspor-Pazarspor (Of İlçe)





5. Grup



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16 Kasım Pazar:



14.00 Şanlıurfaspor-Şanlıurfa Belediyespor (Şanlıurfa 11 Nisan)



14.00 Belediye Vanspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor (Van Atatürk)



14.00 GASKİ Spor-Elazığspor (GASKİ Spor Tesisleri)



14.00 İskenderun Demir Çelikspor-Mardinspor (İskenderun 5 Temmuz)



14.00 Malatya Belediyespor-Adıyamanspor (Malatya İnönü)





-TFF 3. LİG-





1. Grup



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Yarın:



14.00 Anadolu Üsküdar 1908-Küçükköyspor (Maltepe)



16 Kasım Pazar:



14.00 Yıldırım Bosnaspor-Fatih Karagümrük (Bayrampaşa Çetin Emeç)



14.00 Orhangazi Gençlerbirliği-OYAK Renault (Orhangazi İlçe)





2. Grup



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Yarın:



14.00 İzmirspor-Ispartaspor (İzmir Atatürk)



16 Kasım Pazar:



14.00 Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)



14.00 Mustafakemalpaşaspor-Aydınspor (Mustafakemalpaşa)



14.00 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nezilli İlçe)





3. Grup



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16 Kasım Pazar:



14.00 Keçiörengücü-Keçiören Belediyesi (Keçiören Aktepe)



14.00 Düzcespor-Orhangazispor (Düzce 18 Temmuz)



14.00 İnegölspor-Aksarayspor (İnegöl İlçe)



14.00 Bursa Nilüferspor-Uşakspor (Bursa Merinos)



14.00 Pursaklarspor-Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor (Cebeci İnönü)





4. Grup



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16 Kasım Pazar:



13.00 Erzincanspor-Ankara Demirspor (Erzincan 13 Şubat)



14.00 Kastamonuspor-Bulancakspor (Kastamonu Gazi)



14.00 Araklıspor-Sürmenespor (Araklı İlçe)





5. Grup



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16 Kasım Pazar:



14.00 Batman Petrolspor-Batman Belediyespor (Batman 16 Mayıs)



14.00 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Kayapınar Belediyespor (Kilis Şehir)



14.00 Bağlar Vuralspor-Belediye Bingölspor (Seyrantepe 1 Nolu Saha)



14.00 Ceyhanspor-Siirtspor (Ceyhan İlçe)



