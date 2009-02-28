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Spor

Haftanın Mvp'si Splitter

Tau Ceramica'nın Brezilyalı oyuncusu Tiago Splitter, Euroleague TOP 16 turunda 4. haftanın "en değerli oyuncusu" seçildi.

28 Şubat 2009 02:00

Tau Ceramica'nın Brezilyalı oyuncusu Tiago Splitter, Euroleague TOP 16 turunda 4. haftanın "en değerli oyuncusu" seçildi.

Euroleague Top 16'da 4. haftanın en değerli oyuncusu Tau Ceramica'dan Tiago Spiltter oldu.

Splitter, İspanyol ekibinin Armani Jeans Milano'yu İtalya'da 107-74 yenerek, çeyrek finale bir adım daha yaklaştığı karşılaşmada mükemmele yakın bir performans sergiledi.

Sakatlığının ardından da ilk TOP 16 maçına çıkan Splitter Armani Jens Milano karşısında 20 dakikada 19 sayı 7 ribaund, 3 asist, 2 blok ve de 1 top çalmalık inanılmaz bir oyun sergiledi. Yaptığı 7 orta mesafe atışın tamamını sayıya çeviren Splitter, faul çizgisinden de 7'de 5 isabet oranıyla oynadı.

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