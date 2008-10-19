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Spor

Haftanın maçı Sami Yen'de

Turkcell Süper Lig'de haftanın en dikkat çekici maçında Galatasaray ile Trabzonspor, bugün Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecekler.

19 Ekim 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'de haftanın en dikkat çekici maçında Galatasaray ile Trabzonspor, bugün Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecekler.

Turkcell Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım Galatasaray ile Trabzonspor, 7. hafta mücadelesinde bugün Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı hakem Bünyamin Gezer yönetecek.

Son karşılaşmasında Bursaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmekten kurtulamayan ve oynadığı futbolla eleştirilerin hedefi olan sarı-kırmızlı ekip, Trabzonspor'u mağlup ederek hem puan farkını azaltmayı hem de taraftarını yeniden mutlu etmeyi planlıyor.

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Emre Güngör, Orkun, Uğur, Mehmet Topal, Linderoth, Barış ve Serkan Çalık'ın sakatlıkları sürerken, Hasan Şaş'ın durumu ise maç saatine doğru netlik kazanacak.

Öte yandan lider Trabzonspor, İstanbul'a iddialı geldi. Galatasaray'ı mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi planlayan bordo-mavili ekipte, Gineli futbolcu İbrahim Yattara da maç kadrosuna alındı.

Teknik direktör Ersun Yanal, genç futbolcular Buğra, Abdülaziz, Fatih ve Ergin Keleş'i ise kadroya dahil etmedi.

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