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Spor

Haftanın hakemleri açıklandı; işte Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta başlıyor

29 Mart 2018 14:47

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 30, 31 Mart ve 1, 2 Nisan tarihlerinde oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. 1 Nisan Pazar günü TT Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev alacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:

30 Mart Cuma

20.00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

31 Mart Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Antalyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek

1 Nisan Pazar

13.30 Göztepe - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

13.30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Fırat Aydınus

2 Nisan Pazartesi

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk - İSTANBUL

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HakemSpor Toto Süper Lig27 haftahaftanın hakemleriGalatasarayTrabzonspor

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