Spor yorumcusu Ertem Şener'in kendisine ettiği küfürü "Of ya! Bu aptal kim" ifadeleriyle yanıtlayan İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkatleri yine üzerine çekti.

Şener'e verdiği cevabın kıyafetlerin üzerine basılmış tasarımlarını paylaşan Moore, "Haftanın en esprili fotoğrafları!" ifadelerini kullandı.