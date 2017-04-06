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Yaşam

"Haftanın en esprili fotoğrafları"

Televizyoncu Ertem Şener ile yaşadığı diyalog çok konuşulan İngiliz büyükelçi Richard Moore'dan dikkat çeken bir paylaşım daha...

09 Nisan 2017 21:35

Spor yorumcusu Ertem Şener'in kendisine ettiği küfürü "Of ya! Bu aptal kim" ifadeleriyle yanıtlayan İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkatleri yine üzerine çekti.

Şener'e verdiği cevabın kıyafetlerin üzerine basılmış tasarımlarını paylaşan Moore, "Haftanın en esprili fotoğrafları!" ifadelerini kullandı. 

 

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RİCHARD mooreertem şenerof ya bu aptal kim
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