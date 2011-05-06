Haftanın en çok kaybettireni ALTIN oldu

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,46 değer yitirdi. Altın haftanın en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.





İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 1.009,21 puan düşerek 69.250,14 puandan 68.240,93 puana indi.





Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,19, Cumhuriyet Altının satış fiyatı yüzde 2,38 oranında geriledi.





Önceki hafta sonu 75,25 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 73,60 liraya, 505,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 493,00 liraya düştü.





Kapanışta bugün, haftalık bazda Amerikan Dolarının satış fiyatı yüzde 1,25 oranında artarken, avronun satış fiyatı yüzde 0,93 oranında geriledi. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,5380 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı 2,2330 liraya indi.





Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,25 oranında değer kazandı.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,13 ile yüzde 0,17 arasında gerçekleşti.





Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,12'yi buldu.





Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 4 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,6 oldu.

