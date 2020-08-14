Haftalık Gazete yeni sayısıyla çıktı: Korona aşısının eli kulağında

"Okullar açılacak ama nasıl?", "Bir burjuvanın futbolla, Ali Koç'unsa başarısızlıkla imtihanı", "Krizdeki Türk tiyatrosu için el birliğiyle kurtuluş projesi" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.