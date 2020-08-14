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Medya

Haftalık Gazete yeni sayısıyla çıktı: Korona aşısının eli kulağında

14 Ağustos 2020 16:53

T24 Haber Merkezi

Aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, 14 Ağustos Cuma 25. sayısında "Korona aşısının eli kulağında" manşetiyle çıktı. 

"Okullar açılacak ama nasıl?", "Bir burjuvanın futbolla, Ali Koç'unsa başarısızlıkla imtihanı", "Krizdeki Türk tiyatrosu için el birliğiyle kurtuluş projesi" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.
 
İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan ÇelenkElif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.
 
Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 25. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil, gazeteci Cüneyt Özdemir'i konuk ediyor.
 
Koronavirüs küresel salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve sınırlandırmaların ardından kâğıt gazetelerin okura ulaştırılmasında yaşanan zorluklar gerekçesiyle cuma günleri yayımlanan Haftalık Gazete, abonelerine hem web versiyonuyla hem de PDF formatıyla ulaşıyor.

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