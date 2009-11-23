Haftalık burç yorumu

Pelin Hatattoğlu 'Haftaya Bakış'ı sizin için hazırladı...



23 - 29 Kasım 2009





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



24 Kasım’da yurtdışı ile ilgili veya büyük ufuklu bir proje bir otorite figüründen veya bu işler üzerinde söz sahibi kişiden destek alınabilir. Ayrıca bugünlerde yaratıcılığınızı kullanmanız oldukça işinize yarayacaktır. Unutmayın yaratıcılığınızı ifade etmek için illa bir sanatsal aktiviteye katılmaya veya zanaatla uğraşmaya gerek yok, bir matematik problemi çözerken bile yaratıcılık gereklidir. Siz yeterki kalıpların dışına çıkmayı göze alın. Öte yandan eğer bekarsanız ve kendinize bir sevgili arıyorsanız bu hafta bunu gerçekleştirmek için ideal. 26 Kasım’da Venüs ve Uranüs arasında gerçekleşecek uyumlu açının yanısıra gelecek ay aşk hayaınızı yöneten alanda bulunan Mars gerilemeye başlayacak olması bu haftayı önemli yapıyor. Özellikle Aralık ayının ikinci yarısından sonra kendinizi bugünlerdeki kadar hevesli hissetmeyebilirsiniz. Diğer Koç burçları ise sevdiklerinden beklemedikleri bir jestle karşılaşabilir. Haftasonu ise arkadaşlarla beraber geçirmek için , onlarla konuşup, dertleşmek, fikir alışverisi yapmak için çok uygun. Özellikle uzak mesefalerden gelen misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz veya uzak ufuklu, felsefi konuşmalar yapabilirsiniz. Bu sizin kişisel gelişiminiz için oldukça olumlu olacaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Haftabaşı iş hayatınız ve günlük işleriniz uzun dönemli ilişkilerinizden, ortaklıklarınızdan veya eşinizden güç alıyor ancak siz bu aralar tam aksine bu kişiyi büyüme kapasitenize bir engel olarak da görebilirsiniz. Aslında yakın çevreniz ve arkadaşlarınız sizin gerçek güç kaynağınız olmalı. Bugünler böyle bir ikilem kafanızı meşgul ediyorsa bunu mutlaka kendi içinizde çözmelisiniz. Hatta eşiniz veya ortağınız sayesinde girdiğiniz sosyal ortamlarda oldukça kazançlı süprizlerle bile karşılaşabilirsiniz. Bu haftadan başlayarak Aralık ortasına kadar sevdiğiniz insan veya ortağınızla kafa kafaya verip işlerinizi halletmeye bakmalısınız. Herhangi bir anlaşmazlığın bu sinerjiyi zedelemesine izin vermeyin ve mümkünse bütün ortak kaynaklarınızı kullanın çünkü Aralık ortasından sonra bir müddet işleriniz bu dönemdeki ivmeyi kaybedebilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bu hafta yakın ilişkileriniz için oldukça uyumlu etkiler var. Partneriniz veya uzun dönemli ilişkinizin desteği ile yurtdışı, yayıncılık veya yüksek öğrenim fırsatları açılabilir. Aynı fırsatlar iş hayatınız aracılığınız ile çıksa bile arkanızda yine sevdikleriniz olacaktır. Özellikle 25 Kasım’da yaptığınız bir iş ile göz önüne gelebilirsiniz, sizin hakkınızda konuşulanlar hep olumlu olacaktır. Öte yandan özellikle günlük rutinlerinizi değiştirme isteğinizin sizi türlü fantazilerin ardından sürüklemesine izin vermemelisiniz. En azından bunlar hakkında konuşurken sonuçlarına dikkat etmekte fayda var.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Sevdiğiniz kişi ile aranızda ortak hesaplar veya benzer maddi konuların bu güzel haftayı olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Özellikle günlük işlerinizin ve iş hayatınızın olumlu akışı için evinizin ve ailenizin desteği çok önemli olacaktır. Sevdiklerinizden alınacağınız kuvvet iş hayatınızda, günlük işlerinizde ve hatta sağlığınız için yaptığınız bütün çabalara destek oluyor. 25 Kasım’da gerçekleşen Venüs ve Uranüs arasındaki olumlu açı kendinizi ifade etmenize yarayan bir konuyu dış dünyaya duyurma imkanını bulabileceğinizi veya ayrıca sevdiğiniz insanla uzak yerlere yapacağınız seyahatlerin çok olumlu olabileceğini sembolize ediyor.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Kendi kazandığınız para ile ilgili sorunlarınızı hâlâ çözemediyseniz bu konuda bu hafta çok büyük bir şans elde ediyorsunuz. Gelecek ayın sonunda Merkür’ün ve burcunuzdaki Mars’ın gerileyeceğini düşünürsek yapılması gereken görüşmeleri ve kağıt işlerini bu hafta bitirmeye özen göstermelisiniz. Özellikle 24 ve 25 Kasım’da kariyer açısından olduça olumlu haberler alabilirsiniz. Sosyal hayatınızda bu olumlu kazanç haberleri ile birlikte parlayabilir. Enerjiniz sınır tanımazken, kendi kendinize kısıtlamalar getirmemelisiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bu hafta Başak burçlarının romantik hayatı üzerinde çok olumlu etkiler var. Bundan yaralanıp sizde bunu destekleyici ortamlar yaratmalısınız. Özellikle 26 ve 27 Kasım bu tür organizasyonlar için ideal olacaktır. Bu haftanın güzel etkileri size son yıllarda geçirdiğiniz zor dönemlerin bittiğini konfirme edecek niteliktedir. Ancak yine de bu enerjileri kullanmak sizin elinizde, özellikle sevdiğinizin duymak istediği güzel sözleri ondan esirgememelisiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Beklenmedik bir kazanç bu hafta sizi şaşırtabilir. Kazandığınız para veya değerleriniz alanındaki Venüs, şaşırtıcı ve ani etkili Uranüs’e 26 Kasım’da uyumlu etki yapıyor. Aynı gün Merkür ve Mars arasındaki uyumlu açı da isteklerinizi açıkça belirtip kendinizi bunlarla ödüllendirebileceğinizi sembolize ediyor. Belki de olmasını tahmin etmeyip yine de istediğiniz bir şey gerçekleşecektir. Bu tür bir şımartılmayı uzun zamandır hak ediyor olmalısınız, gönül rahatlığı ile tadını çıkartın.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Ev hayatı ile yapmanız gereken değişiklikleri yapmadıysanız, evrenin verdiği fırsat aralığının daraldığını hatırlatmamız gerekir. Gelecek ay iki önemli gezegen dünyamızdan geriliyor gibi görünecek. Bu haftadan başlayıp Aralık ortasına kadar yapacaklarınızı toparlamalısınız. 26 Kasım ise burcunuzdaki Venüs ile Uranüs’le olumlu açı yapıyor, bunun anlamı hayatınızın çocuklar, yaratıcı ifadeler ve aşk konularında bugünlerde güzel bir süprizle karşılaşabileceğinizdir. Bugünler sizin için parasal açıdan da haberler iyi olabilir. İşinizden veya sevdiğiniz insandan gelecek kazançlı haberlerin olma ihtimali yüksek.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu hafta evinizi ve ailenizi ilgilendiren tahmin etmediğiniz fakat olumlu bir haberi alma ihtimaliniz var. Eviniz ve aileniz çevresinde oldukça olumlu geçecek bu haftayı, sevdiklerinizle daha fazla beraber olarak geçirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca özellikle uzun dönemli ilişkileri olan Yay burçlarının haftasonu da oldukça romantik ve uyum içinde geçebilir. Güzel ve heyecanlı haberlerle dolu olabilecek bu haftayı karşı tarafı kırıcı dikkatsiz sözlerle ziyan etmeye gayret etmelisiniz. Eğer sorun çıkarsa spontane plan yapma yeteneğinizden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışını ilgilendiren konularda veya felsefi konular üzerinde yada uzaktaki insanlarla verimli konuşmalar yapma ihtimali yüksek.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



26 Kasım’daki Venüs ve Uranüs arasındaki uyumlu açı evinizden çok uzak olmayan bir yere yapacağınız kısa seyahatlerden beklenmedik şekilde zevk alabileceğinizi sembolize ediyor. Seyahat planı olmayanlar ise yeni ve değişik bir şeyler denemeli. Kafanızda bir süredir plan yapıyorsanız bu planı harekete geçirmek için bu hafta ideal. 24 ve 25 Kasım’daki açılar uzun dönemli kalıcı etkisi olan ve özellikle kariyerinizle ilgli bir planı yürürlüğe koyabileceğinizi gösteriyor. Her ne kadar siz girişimlere başlasanızda belkide bu planınızın bir süre daha gizli tutulması gerekiyor. Ancak bunun ivme kazanıp, ortaya çıkması çok yakın. Öte yandan eğer aklınızda size para kazdıracak girişimler varsa bunları hemen yürülüğe koymalısınız. Bu haftasonu Merkür-Jüpiter uyumlu açısı aklınıza muhteşem bir fikri düşürebilir . Ancak elinizi çabuk tutun gelecek ay Mars ve Merkür gerilemeye başlıyor ve Mars özellikle sizin kendinizi en iyi ifade edebildiğiniz yollarla para kazandığınız alanda. Yapmak istediklerinizi uygulama konusunda bugünlerdeki kadar hevesli olmama ihtimali yüksek. Bu tür bir kazanç bir eşyayı değerinden çok ucuza almak için de geçerli. İsterseniz bu haftasonu hazine avına çıkmak için kendinize biraz zaman ayırın.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Finansal alanda beklenmedik bir haber, ev veya gayrimenkul ile ilgili bir konuda ani bir pazarlık , kazandığınız para ile ilgili beklenmedik bir konuşma yapabilir. Bu hafta güzel haberler almak için siz de kulaklarınızı iyi açmalısınız veya gerekli bağlantıları kurmalısınız. Öte yandan, haftasonu arkadaşlarla hoş konuşmalar yapılabilir, buluşmalarda sohbetler derinleşebilir. Anca bugünlerde normalden daha hassas olabilirsiniz. Bu konuşmalar sırasında kalbinizin kolay kırılması ihtimali de var.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu hafta yurtdışından veya uzaklardan sizin için kazançlı beklenmedik haberlerin gelme ihtimali var. Aynı etki ile bu hafta yapılacak seyahatlerde tahmin edilmedik derecede eğlenmeniz mümkün. Güzel sohbetler yeni insanları hayatınıza sokacak nitelikte. Öte yandan, kariyeriniz veya dış dünyadaki imajınız da çok olumlu etkiler alıyor, bu hafta bu konuda yapılacak bütün konuşmalar sizin lehinize olacak.