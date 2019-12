Haftalık burç yorumu

Pelin Hattatoğlu haftalık burç yorumunu sizin için hazırladı

19-25 EKİM 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



21 Ekim’de Merkür ve Jüpiter’in arasındaki uyumlu açı özellikle arkadaşlardan veya uzun dönemli ilişkilerinizden gelecek haberlerin olumlu olacağını sembolize ediyor. Seyahat etmeyi düşünen Koç burçları da bu seyahatlerinden memnun kalacaklar. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor ve bir ay boyunca bir dönemi bitirip, diğerini başlatmanın enerjisi ortak hesaplarınız, eşinizden ve diğer kaynaklardan gelen para alanında olacak. Bugünleri işe yaramayan, size yük veren konulardan kurtulma dönemi olarak görmelisiniz. Geçer geçmez Güneş’in Plütona yaptığı uyumlu açı ise bütün bu temizliğin kendi imajınıza ve kariyerinize yaptığı derin etkilerin sembolüdür. Cumartesi günü Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu açı ise uzun dönemli ilişkilerinizde kendinizi yaratıcı biçimlerde ifade edebileceğinizi sembolize ediyor. Ayrıca gelecek hafta Satürn’ün burç değiştiriyor olması bu haftadan itibaren iş hayatınızda, günlük işlerinizde, sağlığınızda bir rahatlamayı da beraberinde getirmiş olmalı.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



21 Ekim’de Merkür ve Jüpiter’ün arasındaki uyumlu açı iş hayatınızda, günlük işlerinizde uyumlu iletişimin imajınıza yapacağı olumlu etkiden haber veriyor. Aynı etki iş amaçlı seyahatlerin ardındaki kazancı da sembolize ediyor. 23 Ekim’de Güneş, Akrep burcuna geçiyor ve bir ay boyunca uzun dönemli ilişkileriniz ve ortaklıklarınızda işe yaramayan her ne duygu ve konu varsa bunun temizliğini yapmak için size fırsat veriyor. Hemen ardından gerçekleşecek Güneş ve Plüton arasındaki uyumlu açı ise eğer bunu yapabilirsiniz özellikle hukuksal konularda, yayıncılık, yüksek öğrenim ve yurtdışı ile ilişkiler konusunda derinden değişecek etkilerin haberciliğini yapıyor. Cumartesi günü Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu açı iş hayatınızdaki veya günlük işlerinizdeki problemleri yaratıcı biçimde çözebileceğinizin sembolü olabilir. Ayrıca gelecek hafta Satürn’ün burç değiştiriyor olması bu haftadan itibaren hayatınızın çocuklar, yaratıcı ifadeler ve eğlence alanında bir rahatlamayı da beraberinde getirmiş olmalı. Belki de haftasonu oldukça yaratıcı ve eğlenceli geçecek ya da çocuk sahibi olmayı düşünen Boğa burçları bu hafta ile kafalarındaki limitlerden kurtulacak ve bu konuya daha ciddiyetle eğilecektir. Bu konuda detaylı bilgiyi gelecek hafta vereceğim.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



21 Ekim’deki Merkür - Jüpiter üçgen açısı çocuklar, hobileriniz ve yaratıcı aktiviteleriniz ile yurtdışı ve yüksek öğrenimi uyumlu olarak birleştiriyor. Kimbilir bu iki alanı ilgilendiren bir haber alabilir veya sehayat planlayabilirsiniz. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçince size de günlük işleriniz veya iş hayatınızda işe yaramayan her türlü alışkanlıktan kurtulma fırsatı veriyor. Ertesi gün Akrep burcundaki Güneş, Plüton’a sektil açı yapıyor ve bu tür değişimlerin özellikle ortak değerleriniz ve ilişkileriniz üzerindeki derin etkisini sembolize ediyor. Haftasonu Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu açı yine yaratıcı fikirlerin uzak yerler, yurtdışı ile ilişkiler ve yüksek öğrenim türünden konulara yaptığı uyumlu etkiyi hissedebilirsiniz. Ayrıca gelecek hafta burç değiştiren Satürn ile şimdiden ev ve aile hayatınızın sorumluluklarının yarattığı sıkıntılarından kurtulmuş da hissedebilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



21 Ekim’de Merkür ile Jüpiter arasında gerçekleşecek uyumlu açı ile ev ve aile ortamınız ekstra bir kaynak haberi ile rahatlayabilir veya bir aile seyahati planlayabilirsiniz. 23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiyor, bu etki sizin için çocuklar, yaratıcı aktiviteler veya eğlence konusunda işe yaramayan huylarınızdan silkelenme anlamına gelebilir. 24 Ekim’deki Güneş-Plüton sektil açısının anlamı ise bu tür bir temizliğin uzun süreli ilişkilerine yapacağı olumlu etkidir. Haftasonu yaşanacak Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu açı ile hayal dünyanızın genişliğinden ve yaratıcılığınızdan eviniz ve ailevi konular olumlu olarak etkilenecektir. Öteyandan, gelecek hafta burç değiştiren Satürn’ün ev ve aile sektörüne geçiyor olması bu dönem hayattan alacağınız derslerin bu alanla ilgili olacağının habercisidir. Bu etkiyi şimdiden hissediyor olabilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



21 Ekim’deki Merkür-Jüpiter üçgen açısı ile artan olumlu iletişimden iş hayatınız, uzun dönemli ilişkileriniz veya ortaklıklarınızdan fayda görecektir. 23 Ekim’de Güneş, Akrep burcuna geçince ev ve aile hayatınıza yeni bir enerji gelebilir. Bu enerji ile işinize yaramayan, size vakit kaybettiren ev ve ailenizle ile ilgili alışkanlıklardan kurtulmanın tam sırasıdır. 24 Ekim’de Güneş, Plüton’a uyumlu açı yapıyor bu etki de bu alanda değişen bakış açınızla bundan sonra günlük işlerinizde ve iş hayatınızda oldukça verimli olabileceğinizi gösteriyor. Haftasonu ayrıca Merkür ve Neptün’de birbirlerine uyumlu açı yapıyor ve bu sembol de yaratıcı zekanızın iletişim yollarınız ve iş hayatınız üzerindeki olumlu etkisi olabilir. Gelecek hafta itibariyle Satürn’ün verdiği zorluklar ve kısıtlamalar kazandığınız para sektöründen çıkıyor ve yaratıcılığınızı bu alana yöneltmenin tam sırası. Ayrıca şimdiden bu etki ile kendinize güveniniz yerine gelmiş olmalı. Hayatın önemli döngülerinden bir olan Satürn döngüsü artık size derslerini bu tür bir maddi yolla öğretmeyecektir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bu hafta ortası yaşanacak Merkür ve Jüpiter’in arasındaki uyumlu açı maddi ve iş hayatınız ilgilendiren konularda akıllı kararlar alabileceğinizi veya bu alanda alacağınız haberlerin olumlu olabileceğini sembolize ediyor. Ayrıca 23 Ekim’de Güneş’in Akrep burcuna geçmesi ile resmen yıllık temizlik döneminiz başladı, özellikle gereksiz bilgi, iletişim, kısa süreli seyahat türünden fazlalıkları hayatınızdan çıkarmakla hobilerinize, yaratıcı aktivitelerinize, eğlenceye ve varsa çocuklarınıza daha fazla zaman ayırabileceğinizi gösteriyor. Gelecek hafta son 2.5 senedir hayatınızı adeta silkeleyen sembol burcunuzu terk ediyor. Sevgili Başak burçları bu Satürn döngüsü ile son zamanlarda yeni bir hayata başlamış olmalı ve belkide hayat yolculuğunuzda bir sonraki adımı attığınızı şimdiden hissediyor olmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



21 Ekim’de burcunuzdaki Merkür ile hayatınızın eğlence ve yaratıcı aktiviteler sektöründeki Jüpiter arasında gerçekleşecek uyumlu açı ile hafta ortası çok hoşunuza gidecek bir haber alma ihtimali yüksek. Öteyandan, Güneş’in burcunuzdan çıkıp Akrep burcuna geçmesi özellikle kazandığınız para veya değerleriniz konusunda gereksiz davranışları üzerinizden silkeleyip, yeni başlangıç yapmanın zamanı gelmiş demektir. 24 Ekim’de gerçekleşecek Güneş ve Plüton arasındaki uyumlu açı ise bu tür bir silkelenmenin ev ve aile ortamınıza getireceği faydalardan haber veriyor. Aksi takdirde duygusal veya finansal bir sıkıntı yaşama ihtimali yüksek. Haftasonu Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu açı ise yine eğlence ve hobileri vurguluyor. Oldukça yaratıcı olabileceğiniz bu haftasonunu iyi değerlendirmelisiniz. Bilinçaltınızı kurcalayıp sizi içinize yöneleten Satürn gelecek hafta burcunuza geçiyor. Bu oldukça önemli bir döngüdür, bu döngü ile sorumluluklarınız artıp, Satürn’ün burcunuzu ziyaret edeceği 2.5 sene içinde işe yaramayan bir kabuğunuzu üzerinizden atacaksınız. Belkide bu değişimin etkilerini şimdiden hissetmeye başlamış bile olabilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiyor ve bunun anlamı siz Akrep burçlarına bir ay boyunca Güneş’in daha odaklı ve daha güçlü enerjisini yollayacağıdır. Güneş burcunuza geçer geçmez yakınlarınızla iletişimi transforme etmeye kararlı Plüton’a uyumlu açı yapıyor. Belki de bu sayede en derin duygularınızı sevdiklerinize ve yakınınızdakilere ifade etme fırsatı bulacaksınız. Bu kuvvetli duygular bir amaca yönlendirilirse hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder. Öteyandan, içgüdülerinizi kuvvetlendiren Merkür, haftaortası Jüpiter’e ve haftasonu Neptün’e olumlu açı yapıyor. Her iki etki ev ve aile sektörününüzde. Bunun anlamı bu alanda sevindirici haberler alabileceğiniz kadar sorunlarınıza yaratıcı çözümler getirebileceğinizdir. Ayrıca, son 2.5 yıldır hayatınızı değiştirecek dersler sosyal hayatınızdan ve gruplarla ilişkilerinizden geliyordu bu gelecek hafta Satürn’ün burç değiştirmesi ile değişecek ve bu olgunlaşmayı artık bilinçaltınızı anlayarak ve kendi kendinizi dinleyerek yaşayacaksınız. Bunun etkilerini şimdiden hissediyor olmalısınız



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu haftaortası yaşanacak Merkür ve Jüpiter’in arasındaki uyumlu açı arkadaşlarınızla iletişimi arttıracaktır. Özellikle iş odaklı kısa mesafeli seyahatlerden de kazançlı çıkabilirsiniz. Öteyandan bu hafta Güneş Akrep burcuna geçince sizinde bilinçaltınızda size engel olan duyguları temizleme ayınız gelmiş oluyor. Bu temizlik, özellikle kazandığınız para alanında engelleri ortadan kaldırmak için size oldukça yardımcı olacaktır. İşe yaramayan düşünceler ve endişelerden kurtulma ayından maksimum fayda elde etmek için elinizden geleni yapmalısınız. Ayrıca haftasonu Merkür ve Neptün arasındaki açı girdiğiniz sosyal ortamların yaratıcılığınızı ve hayal dünyanızı da besleyeceğiniz sembolize ediyor. Kimi Yay burçları müzik veya diğer sanatlarla ruhlarını da besleyebilir, sinir sistemlerine bir ara verebilirler. Doğum gününüze göre geçen 2.5 sene içinde size kariyeriniz ile ilgili büyük bir kabuk değişimini yaşatan Satürn döngüsü gelecek hafta burç değiştiriyor ve artık arkadaşlar ve sosyal hayatınızı ilgilendiren konular sizi olgunlaştıracak. Bunun etkisini şimdiden hissetmeye başlamış olmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



21 Ekim’de Merkür ile Jüpiter arasında gerçekleşecek uyumlu açı ile iş hayatınız parasal konuşmalardan olumlu etkilenebilir. Kariyerinizle ilgili yapacağınız iletişimden kazançlı çıkabilirsiniz. 23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiyor, bunun Oğlak burçları için anlamı sosyal hayatınızda hareketlenme olacağı gibi bu alanda işinize yaramayan bütün etkilerden kendinizi kurtaracak bir temizlik de yapabilirsiniz. Kimbilir belki sizi tatmin etmeyen sosyal ilişkilerden kurtulma zamanı çoktan gelmiş olabilir. 24 Ekim’deki Güneş-Plüton sektil açısının sembolize ettiği olgu ise bu tür bir temizliğin kendi benliğiniz üzerinde yapacağı olumlu etkidir. Haftasonu yaşanacak Merkür ve Neptün arasındaki uyumlu acı ise yaratıcılığınızdan kariyerinizin ve dış dünyadaki imajınızın olumlu etkileneceğidir. Unutmayın gelecek hafta Satürn burç değiştirerek kariyerinizi etkileyen sektöre geçiyor. Bu etkiyi yaklaşık üç senelik dönemde kariyerinizi yeniden yapılandırmak için kullanabilirsiniz. 1981 yılı civarını hatırlayanlar o yıllara benzer bir kabuk değişimini dış dünyadaki imajlarında tekrar yaşayabilirler, bundan gelecek hafta daha çok bahsedeceğim.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu haftaortası yaşanacak Merkür ve Jüpiter’in arasındaki uyumlu açı yine yurtdışı ile ilgili haberleri ve bugünlerde yapacağınız bir anlaşmayı sizin için oldukça olumlu kılıyor. Ayrıca bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor ve kariyerinize ve dış dünyadaki imajınıza ayrı bir enerji veriyor. Bir ay boyunca bu etki ile bu konularda işe yaramayan ne varsa sisteminizden temizlemeye uğraşmalısınız. Haftasonu yaşanacak Güneş ve Plüton arasındaki açı bu konuda başarılı olursanız bilinçaltınızın ve ruhaniyatınızın da oldukça olumlu olarak etkilenceğini sembolize ediyor. Merkür ve Neptün arasındaki açı işe yurtdışı ve uzak ufuklu konuların sizin hayal dünyanızı hayli geliştireceği ve yaratıcılığınızı arttıracağının habercisidir. Satürn gelecek hafta burç değiştirince sizin için olgunlaşma artık yurtdışı ile ilgili veya yüksek öğrenim ile ilgili konulardan gelecektir. Ancak şimdiden üzerinizden yakınlaşma sorunlarını ve miras, sigorta, komisyon, eşinizin parası gibi sizin direkt olarak kazanmadığınız para konularının ağırlığını üzerinizden atmış olmalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı hafta ortası ortak kaynaklar konusunda beklediğiniz haberi getirebilir. Bazı tanıdıklarınızdan özel istekte bulunmak veya destek istemekte bir sakınca yoktur ancak işi tam anlamadan siz bir olur vermemeye özen göstermelisiniz. Güneş’in Akrep burcuna geçmesi idealerinizi bir ay boyunca gündeme getirebilir, duygularınız da derinleşebilir. Bu dönem ayrıca özellikle yurtdışı ile ilişkilerde veya uzak ufuklarla ilgili bir konuda hayatınızdaki gereksiz detayları temizlenme dönemidir. Güneş ve Plüton arasındaki açı ise bir tanıdık ile olan bağlantınızın bugünlerde size güç kaynağı olabileceğini gösteriyor. Haftasonun ayrıca Merkür ve Neptün arasındaki olumlu açı sizi ortak kaynaklarınız konusunda hayal dünyasına sürükleyeceği gibi, bu alanda gelişen olayların bilinçaltınızı tetikleyebileceğini de sembolize ediyor. Bu tetiklenme ile ani çıkışlar yapıp ve fevri kararlar alabilirsiniz. Öteyandan, gelecek hafta Satürn burç değiştiriyor olacak ve size derslerini evlilik ve uzun dönemli ortaklıklar üzerinden değil, gelecek üç yıl boyunca ortak kaynaklarınız, ilişkilerde samimiyet gibi konular üzerinden vermeye başlayacak. Bu etkileri şimdiden hissetmeye başlamış olabilirsiniz.