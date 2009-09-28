Haftada üç gün seks 10 yaş gençleştirir

Orta yaş erkekleri için seksin ağrı kesici, mutluluk verici, gençleştirici pek çok yararı bulunurken haftada iki gün seks yapmak bir erkek için 80 kilometre koşmaya eşdeğer görülüyor.



İyi bir seks hayatı için yalnızca seks yetmez. Sarılmak, öpmek, el ele tutuşmak da tatmin için çok önemli. Prof. Dr. Halim Hattat bunları yapılan araştırmalarla ortaya koyarken, yaşla birlikte hasara uğrayan seks hayatının nasıl canlandırılacağını açıklıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı Başkanı ve Aile Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Halim Hattat Sabah'ın orta yaş erkeğinin seks sorunlarına dair sorularını yanıtladı.



Seks, erkekleri gençleştirir mi?



Seks, erkeklerin de kadınların da uzun süre kaliteli bir yaşam sürmesini sağlar. Yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Mesela; 1982 yılında yapılan bir çalışma erkeklerde cinsel ilişki sıklığının ömrü uzattığını gösterdi. 1981 yılında İsveç'te yapılan başka bir araştırma seks yaşamı erken biten erkeklerin, ömrünün de kısaldığını ortaya koydu. Cinsellik, görünüşü de gençleştiriyor. Mesela; 3.500 çift üzerinde yapılan bir çalışma, haftada üç kez seks yapan çiftlerin yapmayanlara göre yaklaşık 10 yıl daha genç gösterdiğini ortaya koydu. Seksin sağlığa ve yaşam kalitesine olan faydalarını gösteren çalışmalar giderek artıyor.



Erkekler için seksin başka ne gibi faydaları var?



Seksin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Örneğin; haftada iki kez seks yapmak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağışıklığı koruyan bazı maddeler düzenli cinsel hayatı olanlarda yüzde 30 daha fazla salgılanıyor. Bu da hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Hatta yapılan bir araştırma haftada iki kez cinsel ilişkide bulunan erkeklerde hastalık riskinin yarıya indiğini gösterdi. Bir de seksin fiziksel olarak da yararı var. Sonuçta cinsellik aslında iyi bir egzersizdir. Haftada iki kez seks yapmak yılda neredeyse 21 bin kilojul enerji harcamanızı sağlıyor. Bu da yaklaşık 80 kilometre koşmaya eş değer. Yani kilo vermeye de kiloyu korumaya da faydalı... Seksin tüm bunların yanında kan dolaşımını hızlandırarak ağrı kesici özelliği de mevcut. Bunun yanında cinsellik seks hormonlarının ve diğer hormonların düzenli çalışmasını sağlıyor.



'Artık benden geçti' demeyin!



Cinsel isteksizlik doktora başvurulması gereken bir sorun mu?



Bazı hastalarımız 'Ben hep ayda iki kere cinsellik yaşıyorum, arkadaşlarım haftada iki yaşıyor. Acaba isteğim mi az?' diye geliyor. Bakıyoruz hormonlar, kan değerleri, muayene bulguları, test sonuçları normal düzeyde. Ancak başkalarının ilişki sıklığı ile karşılaştırma yaparak stres olmuş. Bazı erkeklerde yaşla birlikte cinsel isteksizlik başlıyor ve onlar da bunu normal kabul ediyor. Yaşla birlikte cinsel hayatı 'Artık bizden geçti' psikolojisi ile geçiştiriyor. Yapılan çalışmalar genel nüfusta cinsel istek sıklığının haftada 1 ile 4 kez, ayda da iki kez civarında olduğunu gösteriyor. Bu durumda bu sıklıktan az cinsel istek duyanlar, cinsel istek azlığı yaşıyor denebilir. Ancak burada önemli olan kişinin kendini değerlendirmesidir. Biz bunu bazı testlerden yardım alarak da anlayabiliyoruz. Bir de zamanla değişim olup olmaması önemli bir kriter. Erkek eskisine oranla az istek duyuyorsa ve bundan rahatsızsa sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Sonuçta tüm cinsel sorunlar gibi cinsel isteksizlikte de organik faktörler, psikolojik faktörler ve sosyal faktörler isteği etkileyebilir.



Seks en iyi stres ilacıdır



Seks vücutta mutluluk hormonları başta olmak üzere birçok kimyasalın salgılanmasına yardımcı oluyor. Bu maddeler de vücut fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlıyor.

Seks hangi yaşta olursa olsun, kaç yıllık birliktelik olursa olsun çiftleri birbirine daha da yaklaştırıyor. Kişinin kendine olan güvenini tazeliyor. Stresini azaltıyor.



Evlilik erkekler için seksi öldürür mü?



İngiltere'de yapılan bir çalışma 1960'tan 2000'e kadar boşanma oranlarında büyük bir artış olduğunu gösterdi. Bunların yarısından fazlasında boşanma sebebi cinsel sorunlar. Yapılan çalışmalar ilişki süresinin uzaması, çiftin arasındaki çatışmalar ve depresif ruh hali gibi psikolojik belirtilerin cinsel ilişki sıklığını azalttığını gösteriyor. Bunun yanında da sertleşme kalitesinde azalma gibi cinsel sorunlar baş gösteriyor.



Beş ülkede yaklaşık 1100 çift üzerinde yapılan bir çalışma; ilişki kalitesi ve mutluluk için sadece cinsel birlikteliğin değil; öpmenin ve sarılmanın da gerekli olduğunu gösterdi. Kendi zevkini düşünen bir anlayışa sahip olup, partneri mutlu etmek çok da mümkün değil.

Cinselliği; karşılıklı bir zevk aracı olmaktan çıkarıp, bir görev haline getirmek de uzun süreli ilişkilerde seksi keyifsiz bir hale getirebilir.

Bu sorunların partnerler arasında hiç konuşulmaması da olayları içinden çıkılmaz bir hale getirir. Bazen sadece sorunları konuşmak bile çiftin cinselliğini tekrar ateşleyebilir.



Cinsel isteksizliğin ilacı var mıdır?



Cinsel isteksizlik durumunda hemen ilaç verilmez. Biz cinsel isteksizlik yaşayan erkeklerde önce onların hayat hikayesini dinliyoruz.

Sonra da bazı testler ile hormonsal, sinirsel ve anatomik problemlerini araştırıyoruz.

Eğer altta yatan sebep hormonal bir eksiklikse, dışardan takviye ediyoruz. Testosteron yerine koyma tedavileri oldukça başarılı.

İsteği azaltacak metabolik hastalıklar ve kilo fazlalığı, sağlıksız beslenme, bel çevresi kalınlığı gibi rahatsızlıklarla da ilgileniyoruz.

Cinsel isteksizliğe yol açan yanlış cinsel inanışları düzeltiyoruz.

Gerektiğinde hastamızı partneriyle değerlendiriyoruz. Çifte birlikte uygulayacakları egzersizler veriyoruz.



Cinsel hayat nasıl canlandırılır?



Testosteronu ölçtürün.

Diyet yapın, belinizi inceltin.

Alkolü sınırlayıp, iyi uyuyun.

Egzersiz yapın.

Cinselliği bir yarış olarak görmeyin. Kendi istek ve duygularınızla birlikte partnerinizin istek ve duygularını tatmin edecek yönde bir cinsellik hedeflemek daha doğru. Önemli olan sayılar değil, çifti mutlu edecek bir beraberliktir.

Partnerinizle seks konuşun. Sorununuzu önce onunla paylaşın.

Cinsel istekte bir azalma, sertleşme kalitesinde bozulma ve boşalma sorunu varsa, doktora gidin.