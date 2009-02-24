Haftada iki kez balık tüketin

International Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Dilem İrkin, kış aylarında hem bağışıklığımız güçlendirecek hem de kilo aldırmayacak tüyoları şöyle açıkladı:



* Bağışıklık sisteminin zenginleşmesi için A, C, E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko alınmalıdır.



* A vitamini yumurtanın sarısı, ciğer, yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Turunçgiller, mandalina, portakal, greyfurt gibi, yeşil yapraklı sebzeler C vitamini içeriyor.



* E vitamini kuru baklagil, yağ, fındık, fıstık gibi besinlerde bulunur. E vitamini kalbi korur, antioksidan etkisiyle gıdaların bıraktığı serbest radikaller dediğimiz bize zarar veren bileşenlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.



* Selenyumun kaynağı ise deniz ürünleridir. Hayvansal gıdalarda da bol bulunur.



* Besin olarak balık oldukça yararlıdır. Zengin bir Omega-3 kaynağıdır. Haftada iki defa balık tüketmek iyidir. Balık kızartma olarak değil, ızgarada yağ ekleyerek tüketilmelidir.



* Magnezyum, kasların gevşemesi ve bağışıklık sistemi için gereklidir.

