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Sağlık

Haftada iki kez balık tüketin

Sağlıklı beslenme için haftada iki kez ızgara balık tüketmeyi ihmal etmeyin.

24 Şubat 2009 02:00

International Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Dilem İrkin, kış aylarında hem bağışıklığımız güçlendirecek hem de kilo aldırmayacak tüyoları şöyle açıkladı:

* Bağışıklık sisteminin zenginleşmesi için A, C, E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko alınmalıdır.

* A vitamini yumurtanın sarısı, ciğer, yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Turunçgiller, mandalina, portakal, greyfurt gibi, yeşil yapraklı sebzeler C vitamini içeriyor.

* E vitamini kuru baklagil, yağ, fındık, fıstık gibi besinlerde bulunur. E vitamini kalbi korur, antioksidan etkisiyle gıdaların bıraktığı serbest radikaller dediğimiz bize zarar veren bileşenlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

* Selenyumun kaynağı ise deniz ürünleridir. Hayvansal gıdalarda da bol bulunur.

* Besin olarak balık oldukça yararlıdır. Zengin bir Omega-3 kaynağıdır. Haftada iki defa balık tüketmek iyidir. Balık kızartma olarak değil, ızgarada yağ ekleyerek tüketilmelidir.

* Magnezyum, kasların gevşemesi ve bağışıklık sistemi için gereklidir.

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