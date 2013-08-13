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Sağlık

Haftada bir kez balık yiyin

Haftada en az bir kez somon ya da uskumru gibi yağlı bir balık yemenin, eklem iltihabı riskini önemli oranda azalttığı belirlendi.

13 Ağustos 2013 14:05

Haftada en az bir kez somon ya da uskumru gibi yağlı bir balık yemenin, eklem iltihabı riskini önemli oranda azalttığı belirlendi. 
"Annals of the Rheumatic Diseases" dergisinin son sayısında yayımlanan çalışmaya göre, Omega-3 açısından zengin bir beslenme biçimi, kalp ve beyni korumanın yanı sıra vücutta enfeksiyon oluşumunu da engelliyor. 
İsveç'te yaklaşık 32 bin kadının katılımıyla 10 yıl süren araştırmada, haftada bir kez ringa, uskumru, sardalya, somon, ala balık ya da tonbalığı gibi yağlı birbalık türünü tüketenlerde eklem iltihabı riskinin yüzde 35 azaldığı ortaya çıkarıldı. 
Eklem iltihabı riski, haftada iki ya da daha fazla kez balık yiyenlerde ise yüzde 50'den fazla azalıyor.  
Romatoid artrit olarak da bilinen eklem iltihabı, bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasına yol açan kronik bir otoimmün bozukluk olarak tanımlanıyor. Şiddetli ağrı ve eklem aşınmasına neden olan hastalık, ciddi hareket kaybına yol açıyor. Genellikle 20-40 yaş grubunda ortaya çıkan hastalık, kadınlarda daha fazla görülüyor.

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