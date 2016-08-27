Hafta sonunun en iyi ücretsiz etkinlikleri

Ağustos ayının son hafta sonunda, yazın da sonuna geldiğimizi hatırlatırcasına İstanbul'da kültür sanat sezonu yavaş yavaş açılıyor. Bu hafta sonunun ücretsiz etkinlikleri içerisinde bir rock festivali, ‘kendin yap’ pazarı, konser yayını ve karma bir sergi bulunuyor.

Etkinliklerin bollaştığı bir hafta sonu olacak olan 27-28 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü için Zero İstanbul'un derlediği en iyi ücretsiz etkinlikler şöyle:

Rock en Seine Festivali Canlı Yayını

27/28 Ağustos 16:30 / Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Yaz boyunca yurt dışındaki festivalleri dev ekranıyla ayağımıza getiren Zorlu Performans Sanatları Merkezi, gidemeyenler için Paris’te gerçekleşecek Rock en Seine’i İstanbul’a taşıyor. Açıkhavada bulunan amfide düzenlenecek etkinlikte üç gün boyunca festivalin en iyi performansları ekrana gelecek. Festivalin programı epey kalabalık, The Last Shadow Puppets, Foals, Massive Attack, Editors ve Sigur Ros sahne alacak isimlerden birkaçı.

Petra Records Gecesi

27 Ağustos Cumartesi 22:00 /Arkaoda

İstanbul’da kurulan, daha sonra Barcelona’ya taşınan plak şirketi Petra Records, Arkaoda’yı ziyarete geliyor. Petra’dan ilk plağını geçtiğimiz aylarda Swayzak ve XDB remiksleri ile yayınlayan Niclas Kannengisser, Label’ın kurucusu Eren Erdol ve önümüzdeki günlerde EP’sini yayınlayacak Sarp Özaydın tüm gece kabini tek tek işgal edecek.

Garage Sale

28 Ağustos Pazar 10:00 / Tight Aggressive

‘Kendin yap’ kültürüne gönülden bağlı kolektif Tight Aggressive’in düzenlediği ikinci el pazarı, yazın son günlerinde ikinci el ürünleri stantlara çıkarıyor. Kıyafetler, aksesuvarların yanı sıra el yapımı ürünler ve sticker’lar da sahiplerini bekleyecek. Mekanın leziz vegan burger ve tatlılarının da tadına bakmadan ayrılmayın.

'Grid'

Mixer

Mixer, yeni sezon açılışı öncesi iki haftalık mini bir sergiyle karşımızda. 11 sanatçının çalışmalarından oluşan karma sergi, çalıştığı düzlemi eşit parçalara bölen ve bu parçalarla bütün arasında ilişki kuran işleri aynı alanda topluyor. Toprak parçaları veya insan bedenini düzlem olarak kullanan sanatçıların her biri oluşturdukları şablonlara kendi yorumların katıyor. Sergide çalışmalarıyla yer alan sanatçılar, Mutlu Aksu, Rengin Altınalmaz, Irmak Canevi, Zehra Doğan, Harun Duran, Burak Kabadayı, Furkan Öztekin, Armando Rabadán, Kıvılcım Harika Seydim, Deniz Tarcan ve Egemen Tuncer.