Hafta sonu yağmur var

T24 - Mayıs ayının son haftası yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 3-4 derece düşecek.

Bugün Marmara'da poyraz kuvvetlenirken, hava bulutlanıyor, hissedilen sıcaklık 4 derece düşerken, Çanakkale, Balıkesir, Bursa yağmurlu olacak.

Tüm Ege bulutlanıyor, Denizli, Kütahya, Afyon, Uşak arasında üç gün sağanaklar var, hafta sonu biraz serinleme olacak.

Akdeniz'de Antalya -Mersin arasında başlayacak yağmur, hafta sonu tüm bölgeyi etkileyecek. Sıcaklık 30 derece civarında.

İç Anadolu'da rüzgar ılık esiyor, sıcaklık 23-26 derece arasında. Devam eden Kırkikindi Yağmurları, hafta sonu daha kuvvetlenecek.

Karadeniz'de sıcaklığın en yüksek olduğu, Bolu, Kastamonu arasında yaz sağanağı var, bölgenin bir çok yeri parçalı bulutlu. Bolu 27, Trabzon 22 derece.

Doğu Anadolu sıcak Erzurum 19, Malatya 26 derece, ağış az yerde var, hafta sonu ise geniş alana yayılacak.

Güneydoğu'da sıcaklık yarın da 30 derece çevresinde olacak, hava açık, pazar günü ise hem yağmur hem de çöl tozu gelecek.



5 gün yağmur

Bugün ülkenin batısından giriş yapan yağmurlu hava yarın tüm yurtta etkili olacak.

Sağanak ve gökgürültülü yağmur, Salı gününe kadar güney doğu ve doğu Akdeniz dışında tüm yurtta etkili olacak.