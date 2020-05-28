Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra duyurduğu normalleşme kararlarının ardından hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta da devam edeceği aktarıldı.

Erdoğan'ın kararları açıklaması sırasında hafta sonları yasağına ilişkin "Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz" cümlesinin ardından kısıtlamanın devam edip etmeyeceği tartışma konusu oldu.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştüğünü ve sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği bilgisini aldığını aktardı.

Işık'ın paylaşımı şöyle: