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Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı, marketlerde içki satışı olmayacak mı; genelgede açık hüküm yok, fiili yasak mı gündemde?

08 Aralık 2020 18:46

T24 Haber Merkezi

Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonunda, genelgede bir yasak olmamasına rağmen tekel bayilerinin polis tarafından kapatılmasının ardından marketlerde ve tekel bayilerinde alkollü içki satışının yasaklandığı iddia edildi. 

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