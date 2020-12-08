Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı, marketlerde içki satışı olmayacak mı; genelgede açık hüküm yok, fiili yasak mı gündemde?

T24 Haber Merkezi

Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonunda, genelgede bir yasak olmamasına rağmen tekel bayilerinin polis tarafından kapatılmasının ardından marketlerde ve tekel bayilerinde alkollü içki satışının yasaklandığı iddia edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ilk hafta sonunda, genelgede herhangi bir hüküm olmamasına rağmen bazı tekel bayileri polis tarafından kapatıldı. Esnaf ve vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bugün Ankara Emniyeti, market ve bakkallara, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları içki satışı yapılmayacağına ilişkin yazı gönderdi.

TIKLAYIN - Ankara’da hafta sonu işletmeler alkol satışı yapamayacak

NTV ise, cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacağı aktardı. Haberde kararın "haksız rekabetin önüne geçilmesi için" alındığını belirtildi. T24'ün ulaştığı İstanbul Valiliği yetkilileri, söz konusu iddiayla ilgili Valilik'te böyle bir bilgi olmadığını aktardı.

T24'ün görüştüğü tekel bayi yetkilisi ise, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında alkollü içki satabildiklerini ancak polisin gelerek dükkânı kapatmalarını istediklerini söyledi. Yetkili, İçişleri Bakanlığı'ndan kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını belirtirken, "polisin gelmesi sonucu iş yerini erken kapatmak zorunda kaldığını" söyledi.

Alkol satış ruhsatı olan kimi bakkallara da odadan "Zabıta ve Emniyet birimlerince istenen kurallara uyulması zorunluluğu vardır" bildiriminin yapıldığı da öğrenildi. Bildirimin geldiği işletmeler alkol satışının polis ya da zabıta tarafından engellenebileceğini söyledi.

CHP'li Ağbaba: AKP’nin derdi virüs değil, hayat tarzı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Twitter hesabından, "Sokağa çıkma yasağının olduğu haftasonları, işletmelerin alkol satışına ilişkin yasak getirildi" açıklamasını yaparak duruma tepki gösterdi. Ağbaba, "AKP’nin derdi virüs değil, hayat tarzı! Tekel ürünlerinden yüzde 270’e varan oranlarda vergi alan zihniyetin seküler yurttaşları cezalandırdığı yetmemiş olacak ki şimdi bu kararla esnafları da cezalandırmaya çalışıyor" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkma yasağının olduğu haftasonları, işletmelerin alkol satışına ilişkin yasak getirildi. Geçtiğimiz haftasonu da bakkal ve büfelere genelgede TEK BİR KELİME yer almamasına rağmen zorla kepenk kapattırıldı. AKP virüsü yaşam tarzına müdahalenin fırsatı olarak görüyor!

Bu dükkanlar hangi genelgeye dayanarak kapatılıyor?Kolluk kuvvetlerini zorlama yorumlarla esnafın karşısına dikmek nedir? İktidar -olmayan genelgeyle- hafta sonu Tekel ürünlerinin satışını tümden yasaklıyor. Yüzbinlerce esnaf, çalışanları ve aileleriyle birlikte taş mı yiyecek?