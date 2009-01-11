'Hafta sonu tatili tek güne indirilsin'

KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç, cumartesi günlerinin tam gün olarak mesaiye dâhil edilmesi gerektiğini savundu.



Özgenç, Türkiye'de geçen yıl toplam hafta sonlarında 104 gün, milli ve dini bayramlarda da 11 gün olmak üzere 115 günlük bir tatil programının yapıldığını, idari tatiller ile birlikte bunun 125 güne çıktığını anımsattı.



İdari izin uygulamasıyla bazen bu sürenin, 140 güne kadar çıkabildiğini belirten Özgenç, ''Yani iki gün çalışıyor, bir gün tatil yapıyoruz'' dedi.



Türkiye'de bazı AB ülkelerinin iki katı oranında tatil yapılabildiğine dikkati çeken Özgenç, özellikle idari izin uygulamasından vazgeçilerek hafta sonu tatilinin 1 güne indirilmesi gerektiğini ifade etti. Özgenç, şunları kaydetti:



''Dünya büyük bir ekonomik buhran içerisindeyken, 1 günlük kaybın en az 2 trilyon TL olduğu yetkililerimizce açıklandığı göz önüne alındığında, yılda 52 gün fazla mesai yaptığımızda, 104 trilyon TL ekonomiye katkısı olacağı ortaya çıkıyor. Bu ve buna benzer ekonomik kayıplardan dolayı hükümetimizden talebimiz, cumartesi günlerinin tam gün mesaiye dahil edilmesidir.



Cumartesi gününün ille de tatil olacak diye bir zorunluluğu yok. Dünyanın her tarafında da bugün tatil olarak kullanılmıyor. Biz de kullanmayabiliriz. Gereksiz tatillerin getirdiği ilave bir sürü yükler var. Rekabet gücünü azaltan yanları bulunuyor. Lüzumsuz tatil olunca fabrikalar ve iş yerleri çalışmıyor. İşlemler gecikiyor. Bütün bunlar hesaba katılmalı.''



'Fazla tatiller rehavete sürüklüyor’



Türkiye'nin üretime daha fazla zaman ayırması gerektiğinin altını çizen Özgenç, şöyle devam etti:

''Tatillerin uzatılması da bizi milletçe rehavete sürüklüyor. Uzun tatiller üretim ve ticaretin düzenini bozuyor. İnsan çalışma temposuna alışmışken, birdenbire dokuz-on günlük bir tatil her şeyi alt üst ediyor. Neredeyse, senelik izin gibi oluyor. Bunca tatilden sonra insanın çalışmaya yeniden yoğunlaşması çok zor oluyor.



Ekonomi yönünden bakıldığında da ülkemiz ve insanımız bir yılın yarısını zaten boş geçirerek yaşıyor. Geriye kalan yarısını çalışarak ve elde ettikleri karla dengelemeye çalışıyor. Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir ülke değil. Toplam dış borç stokunun, 2008 Eylül sonu itibariyle 289,3 milyar dolar olarak ifade edildiği göz önüne alındığın da bu kadar çok tatili hak etmiyor olmalıyız. Ekonomik refah seviyesine ulaşmış ülkelerin bile, en zengini sabah erkenden işinin başında oluyor. İşlerine gün ağarırken başlayıp, gün kararıncaya kadar bitirmeye çalışıyorlar.

Dünya da ekonomi sıralamasında 17. sırada olan bir ülkeyiz ama tatili en çok yapan ülkeler sıralamasında da zirvedeyiz.



Dünya kadar borcumuz olduğu, GSMH'da kişi başına düşen payın 5000 dolar civarında olduğu düşünüldüğünde; çok çalışıp, az tatil yapmalıyız ki bu ağır yükten milletçe kurtulabilelim.''

