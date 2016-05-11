Hafta sonu rekor sıcaklıklar geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre, çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hızla artmaya başlıyor. İstanbul'u da hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, cumartesi günü sıcaklık değerlerinin 28 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 5 günlük hava tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar lodos rüzgarıyla birlikte çarşamba gününden itibaren hızla artmaya başlıyor.

Bununla birlikte yine de yağışlar yer yer devam edecek. Marmara bölgesinin Trakya kesiminde yağış kendini göstermeye başladı. Aralıklı yağışlar bölgede gün boyu etkisini göstermeye devam ederken, puslu hava Marmara genelinde etsini gösterecek.

İç Anadolu'da da yağışların etkisini arttırmasını göstermesi tahmin ediliyor. Lodosla birlikte kıyı Ege ve Trakya'da yarından itibaren yağışlar kuvvetlenecek. Ancak ani sıcaklık artışları görülecek. Özellikle Marmara bölgesinde Perşembe, cuma ve cumartesi günleri sıcaklıklar hızlı bir şekilde artacak.

Batı kesimlerde sıcaklıklar son yıllarda görülen en yüksek değerlere ulaşacak. İstanbul'da sıcaklıklar cumartesi günü 27-28 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise en yüksek sıcaklık değeri 27 derece olacak.