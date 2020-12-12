Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde ise yağışlar karla karışık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

Ankara: 14, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.



İstanbul: 16, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.



İzmir: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



Edirne: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



Adana: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



Trabzon: 17, Parçalı ve çok bulutlu.



Diyarbakır: 12, Parçalı bulutlu.