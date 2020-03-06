Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'ye göre hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümü güneşli havanın etkisinde olacak.

Meteoroloji, 7 - 8 Mart 2020 hafta sonu hava durumu raporu yayımlandı. Değerlendirmeye göre, güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın (cumartesi) sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması bekleniyor.

Yaşanacak olan toz taşınımından ötürü bu bölgelerde yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Marmara ve Ege'de ise güney yönlü rüzgarlar kuvvetli sıcaklığı tırmandırıyor. Cumartesi günü yurdun büyük kesiminde güneşli hava etkili olacak. Pazar günü ise bulutlar biraz daha artacak.

Akdeniz'de cumartesi ve pazar günleri güneşli hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu’da Hakkari dolaylarında karla karışık yağmur, Güneydoğu’da parçalı bulutlar var. Sıcaklık tekrar 20 dereceleri bulacak.