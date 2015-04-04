Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Isparta, Bitlis ve İzmir'in kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İllerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle:
BURSA 16
EDİRNE 14
İSTANBUL 16
KIRKLARELİ 13
A.KARAHİSAR 13
İZMİR 18
MANİSA 19
MUĞLA 17
ADANA 21
ANTALYA 18
HATAY 22
MERSİN 20
ANKARA 14
ÇANKIRI 14
ESKİŞEHİR 14
KONYA 15
BOLU 13
DÜZCE 16
KASTAMONU 12
ZONGULDAK 13
AMASYA 16
SAMSUN 13
TOKAT 16
TRABZON 11
ERZİNCAN 15
ERZURUM 9
KARS 10
MALATYA 15
DİYARBAKIR 17
GAZİANTEP 16
ŞANLIURFA 20
SİİRT 17