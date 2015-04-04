Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Isparta, Bitlis ve İzmir'in kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İllerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

BURSA 16

EDİRNE 14

İSTANBUL 16

KIRKLARELİ 13

A.KARAHİSAR 13

İZMİR 18

MANİSA 19

MUĞLA 17

ADANA 21

ANTALYA 18

HATAY 22

MERSİN 20

ANKARA 14

ÇANKIRI 14

ESKİŞEHİR 14

KONYA 15

BOLU 13

DÜZCE 16

KASTAMONU 12

ZONGULDAK 13

AMASYA 16

SAMSUN 13

TOKAT 16

TRABZON 11

ERZİNCAN 15

ERZURUM 9

KARS 10

MALATYA 15

DİYARBAKIR 17

GAZİANTEP 16

ŞANLIURFA 20

SİİRT 17