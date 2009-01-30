Hafta sonu hava daha soğuk!

Hava sıcaklıkları özellikle yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde 4 ila 6 derece azalacak. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısı ve Doğu Anadolu’nun güneybatısında yağışlar kuvvetli olacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışların; Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli olması bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi. Hava sıcaklıkları düşerken yurdun kuzey ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgâr, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.



Bölgelerde hava



Marmara Bölgesi: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ile Kırklareli çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçecek.



Ege Bölgesi: Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra güney ve iç kesimleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



Akdeniz Bölgesi: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli olması bekleniyor.



İç Anadolu Bölgesi: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar akşam saatlerinden sonra batısında etkisini yitirecek. Yağışların yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak.



Batı Karadeniz: Çok bulutlu, kıyıları ile öğleden sonra bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur, zamanla iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak.



Çığ uyarısı



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Güneyli rüzgârla birlikte artan hava sıcaklığının, kar kütlesini yumuşatması ve çığa elverişli hale getirmesinden dolayı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli, öğleden sonra batısı yağışlı geçecek. Yağışlar; güneybatısında kuvvetli olmak üzere batısında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olacak. Doğusunda buzlanma ve don olayı görülecek. Güneyli rüzgârla birlikte artan hava sıcaklığının kar kütlesini yumuşatması ve çığa elverişli hale getirmesinden dolayı, yüksek ve eğimli bölgelerde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin batısında gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

