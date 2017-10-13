Hafta sonu Avrupa futbolunu takip etmek isteyenlere: 4 büyük maç aynı günde!

Hafta sonu Avrupa ligleri, 'dev' takımların karşılaşmalarına sahne olacak.

Avrupa futbolu heyecanı yarın 14.30’a Liverpool’un Manchester United’ı konuk edeceği karşılaşma ile başlayacak. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak.

Almanya Bundesliga’da TSİ 19.30’da Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig’i konuk edecek. Türkiye’de yayıncısı bulunmayan karşılaşma, Azerbaycan kanalı olan İdman TV üzerinden uydu kanalıyla izlenebilecek.

Saatler 21.45’i gösterdiğinde Avrupa futbolu, 4 büyük takımın aynı zamanda başlayacak olan maçlarına tanıklık edecek. İspanya La Liga’da Barcelona, Atletico Madrid’in konuğu olacak. İtalya Serie A’da ise Roma, son yıllarda tekrar yükselişe geçen Napoli’yi ağırlayacak.

Atletico Madrid-Barcelona maçı beIN SPORTS 2 kanalından yayınlanacakken; Roma-Napoli karşılaşmasını izlemek isteyen sporseverler ise Tivibu SPOR 2 kanalından mücadeleyi seyredebilecek.