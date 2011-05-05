-HAFRİYATTAN MARMARA DENİZİ'NDE YAPAY ADA ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, ''Kanal İstanbul Projesi''nden çıkan hafriyatın bir kısmının üçüncü havaalanının alt dolgularında kullanılacağını, bir kısmıyla Marmara Denizinde yapay bir ada oluşturulacağını ve bu adanın mesire amaçlı kullanılmasının düşünüldüğünü bildirdi. Başbakan Erdoğan'ın kısa süre önce tanıttığı ''Çılgın Proje Kanal İstanbul''un Ulaştırma Bakanlığınca hayata geçirileceğini belirten Soluk, projenin İstanbul'a büyük bir rahatlık kazandıracağını, Boğaz'ın her iki yanındaki yerleşim yerlerinin güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi. Soluk, Boğaz'da 12-13 yerde 80-85 dereceye varan dönüş noktalarının gemileri zorladığını, ayrıca alt ve üst ters akıntılar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''İstanbul açısından Kanal İstanbul mükemmellik arz ediyor. Boğaz'daki kadar keskin dönüşleri olmayan yeni yapay bir kanal olacak. Diğer taraftan Karadeniz ile Marmara arasında İstanbul Boğazına alternatif yeni bir su geçiş yolumuz mevcut olacak. Ayrıca Marmara'nın Bakırköy açıklarında otoparka dönüşmesi ve gemilerin gece bastıkları sintine suları ortadan kalkacak. Böylece kıyılarımız temiz kalacak. 'Altın frank' uygulaması boğazlardan geçişi düzenleyen Montrö Anlaşması'nın Türkiye'ye sağladığı haklardan biri. Bu uygulama zamanla 1980'lerden beri indirimli olarak yapılıyor. Elbette ücret açısından yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.'' Kanal'dan çıkacak malzemeyle Marmara'nın içerisine büyük bir ada kurulacağını, bir kısım hafriyatın da Karadeniz'de özellikle kömür ocaklarının hoyrat görünüşlerinin yok edilmesi, yeşillendirilmesi, çevrenin düzenlenmesi için kullanılacağını bildiren Soluk, ''Proje'den çıkan hafriyatın bir kısmı, yapılması planlanan havaalanının alt dolgularında kullanılacak, bir kısmıyla da Marmara Denizinde yapay bir ada oluşturulacak. Bu adanın mesire amaçlı kullanılması düşünülüyor. İki ayrı dolgu yeri oluşturulmasının amacı da bunun nakliye maliyetinin azaltılması içindir. Bu uzunlukta bir kanaldan çıkan malzemeyi en yakın kısımdaki denize nakil ederek masrafı azaltacağız. İstanbul'da en az 60 milyon yıllık yolcu kapasiteli bir havalimanı düşünüyoruz. Bu tesisin 80-100 milyon kapasitede projelendirilmesi için etüt yapıyoruz'' diye konuştu.