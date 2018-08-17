 HAFRİYAT KAMYONLARI ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE DENETLENECEK (1) 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL DHA

İstanbul\'daki hafriyat kamyonlarının takibi ve denetimi için belediye ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine 100 adet Araç Takip Sistemi entegre edilmiş tablet dağıtıldı. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüy uysal, “8 bin 480 araca sistem takıldı. Bu sistemle artık İstanbul\'da hafriyat sorunu bitecek\" dedi.

İstanbul Valiliği\'nde yapılan törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile çok sayıda polis, jandarma ve zabıta ekibi katıldı. Törende ilk sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal aldı. Uysal, \"Bugün itibari ile jandarma ve polis kontrol noktalarında tabletleri dağıtmak için buradayız. Şu anda 8 bin 480 aracımıza araç takip sistemi (ATS) kurulmuş vaziyette\" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de “Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Kontrol aynı zamanda bir teknoloji işidir. Teknolojik alt yapınız ne kadar gelişmişse o kadar kontrolünüz iyi olur. Bu bakımdan büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum\"dedi.

Görüntü Dökümü

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-İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in konuşması

-Tablet dağııtılması

-Toplu fotoğraf

