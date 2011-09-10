-''Hafıza rekortmenliği'' için ter döktüler ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Türkiye 5. Hafıza Olimpiyatları Ankara'da başladı. Gelecek yıl Antalya'da yapılacak Dünya Hafıza Olimpiyatları'na ciddi bir hazırlık niteliği taşıyan yarışmaya katılan 21 süper beyin, ''hafıza gücü'', ''zihinsel matematik'' ve ''hızlı okuma'' kategorilerinde ter döktü. Yarışmaya, geçen yıllardaki hafıza şampiyonlarına katılıp derecelerini daha ileriye götürmek isteyen rekortmenler katılıyor. İskambil kartlarının hafızada tutulması kategorisinde dünyada ilk on sırada yer alan ve karılmış bir deste iskambil kartını yaklaşık 40 saniyede hafızasına yerleştirebilen Türkiye iskambil kartları rekortmeni Soner Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacettepe Üniversitesi matematik bölümü mezunu olduğunu ve mega hafıza yarışmalarına 2007'den beri katıldığını anlattı. Beynin daha aktif kullanılması için can alıcı teknikleri öğrenmenin büyük heyecan verdiğini vurgulayan Polat, bu şekilde beynin sınırlarının olmadığını görmenin insana mutluluk verdiğini söyledi. Günümüz insanı hafızasının giderek zayıfladığını, bunun da pek çok nedeni olabileceğini belirten Polat, bu nedenleri günlük yaşamın rutin akışı, stres ve diğer sıkıntıların beynin hafıza gücünü etkilemesini sıraladı ve eğitimlerle beynin bu becerisinin yeniden kazandırılabileceğini ifade etti. -1 saatte 350 sayfa kitap okuyor- 2007 Türkiye hızlı okuma şampiyonlarından 49 yaşındaki memur emeklisi Havva Gül Atay da hızlı okuma eğitimlerine kitap okumayı çok sevmesi sebebiyle başladığını anlatı. Birkaç yıldır hızlı okuma eğitimleri vermeye başladığını dile getiren Atay, ''Ben çok zeki ya da dahi olduğum için değil, tekniklerini bildiğim için bunları öğreterek şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyorum'' diye konuştu. Türkiye'deki insanları daha çok okur hale getirmeyi hedeflediğini ifade eden Atay, günlük hayatında 350 sayfalık bir kitabı bir saatte anlayarak okuyabildiğini söyledi. Atay, hızlı okumanın yaşamına çok şey kattığını, haftada altı gün günde 10 saat çalışan üç çocuklu bir anne olarak kitap okuma alışkanlığını hiç bırakmadığını, sosyal yaşamını da bu sayede geliştirebildiğini vurguladı. -Karekök şampiyonluğu için iddialı bir isim- Dünya Karekök Rekortmenliğini geçen yıl Hintli küçük kız Priyanski Somani'ye kaptıran ODTÜ Matematik Bölümü mezunu Hakan Gürbaşlar da unvanı geri almak için yarışmaya çok sıkı hazırlandığını ve antrenmanlarda defalarca resmi olmayan şekilde kırdığı zihinsel karekök rekorunu bu yarışmada resmileştireceğini belirtti. İlkokul birinci sınıftan itibaren zihinsel toplama, çıkarma gibi alanlara meraklı olduğunu dile getiren Gürbaşlar, daha önceki şampiyonalarda çeşitli dereceler aldığını söyledi. -Yarışma Memoriad Dünya Hafıza Olimpiyatları Başkanı Melik Duyar, AA muhabirine yarışmaya ilişkin bilgi verirken, yarışmaların öğrenci ve yetişkin tüm insanları kapsadığını ifade etti. Yarışmanın hafıza, zihinsel matematik, hızlı okuma ve beyin kapasitelerini arttırmak için planlandığını dile getiren Duyar, yarışmanın sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de yapıldığını söyledi. Duyar, gelecek yıl Antalya'da yapılacak ve tüm dünyadan katılımın olacağı Memoriad Dünya Hafıza Olimpiyatlarına özellikle 4-12 yaş arası çocukların da katılabileceği ve bu yaş grubunun hızlı zihinsel matematik ve beyin gücünü gösterebilen bir kategorinin eklendiğini bildirdi. Hafızanın insan için önemine işaret eden Duyar, ''Hafıza demek insan demek. Hafıza yoksa insan denen şey yok. Düşünün hatırlayamıyorsunuz, insanları tanımıyorsunuz ne anlamı var yaşamanın'' diye konuşan Duyar, hafızanın kuvvetli olmasının insana özgüven verdiğini, insanın kendi potansiyelini tanımasını, bilgilerin kolaylıkla hafızada tutulmasını sağladığını ve başka insanlara ilham verdiğini sözlerine ekledi. -Yarışmada neler olacak?- Türkiye 5. Hafıza Olimpiyatı, ''Hızlı Okuma Derneği'' ve ''Mega Hafıza'' sponsorluğunda yapılıyor. Yarışmaya bu yıl 15 yaşın üzerinde 21 yarışmacı katılıyor. Yarışma, bugün akşam saatlerinde sonuçlanacak. Ulusal yarışma, Türk beyin atletleri için 2012 yılında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Hafıza Olimpiyatları ''Memoriad 2012'' için ciddi bir hazırlık niteliği taşıyor. Yarışmacı olmak için alt sınır olan 15 yaş sınırı bu yıldan sonra geçerli olmayacak. Gelecek yıl 4 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği ''ANZAN Mental Aritmetik'' adlı yeni bir kategori de yarışmalara ilave ediliyor. Böylece Memoriad Hafıza Olimpiyatları, Anzan mental aritmetik konusunda ilk dünya şampiyonlarını ilan edecek. Bu kategori, ekranda çok hızlı gösterilen sayılarla hızlı aritmetik işlemler yapılmasını gerektiriyor.