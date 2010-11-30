Hafıza kaybına genetik tedavi umudu

T24 - Alzheimer hastalığından doğan hafıza sorunlarına çare bulmayı amaçlayan yeni bir genetik tedavi yönteminin fareler üzerindeki deneylerinden olumlu sonuç alındı. Amerikalı bilim adamları beyin hücreleri arasında haberleşmeyi, kimyasal destek sağlayarak, güçlendirdiklerini söylüyorlar.





Alzheimer hastalarında, beyin hücrelerinin iletişim bozukluğu aşamalı olarak artan unutkanlığa yol açıyor. Dünya çapında insan ömrünün giderek uzaması nedeniyle, Alzheimer ve benzeri bunama hastalıkları hızla daha sık görülüyor. San Francisco merkezli Gladstone Nörolojik Hastalık Enstitüsü'de görevli araştırma ekibinin farelere uyguladığı deneyin sonuçları saygın bilim dergisi Nature'da yayımlandı.



Araştırmacılar, EphB2 adlı kimyasalın beyin hücrelerinin birbiriyle haberleşme problemlerini azalttığını ve hatta engelleyebildiğini söylüyor. Araştırma, Alzheimer hastalarında noksan olan EphB2'nin hafızada önemli bir rol üstlendiğine işaret etti. Alzheimer hastalarının beyinlerinde 'amyloid' adlı toksik bir proteinin tabakalar halinde biriktiği biliniyor. Zaman içerisinde bu birikme, hastanın beyninin ölümüne yol açıyor.



San Francisco'daki araştırma ekibi, amyloid tabakanın EphB2'leri kendisine kenetleyerek, beynin geri kalanını hafıza için kilit önemdeki bu kimyevi maddeden mahrum bıraktığını düşünüyor.

Ekip, farelerin beyinlerindeki EphB2 oranını genetik müdahele ile azaltıp çoğaltarak, hafızalarının nasıl etkilendiğini izledi. Beyinlerindeki EphB2 seviyesi düşürülen farelerin Alzheimer semptomları göstermeye başladığı görüldü. Beyindeki EphB2 seviyesi yükseltilince, farelerin hafıza sorunu ortadan kalktı. Araştırma başkanı Dr. Lennart Mucke, deney sonucunu ''heyecan verici'' diye niteliyor. Ancak gözlemciler, sonucu ilgiyle karşılamalarına rağmen, Alzheimer hastalarına yakın zamanda yeni bir tedavinin sunulmasını beklemeyin diyorlar.







(BBC Türkçe'ni haberi)







