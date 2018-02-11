Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, ardından da kavşaktan geçen motosiklete çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Yenişehir kavşağında meydana geldi. Hatice Erdem yönetimindeki 58 BE 448 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen 58 AE 008 plakalı otomobile çarptı. Savrulan araç, sinaylizasyon ışığının direğine vurduktan sonra kavşaktan geçen Turan Yılmaz yönetimindeki 58 TP 899 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Turan Yılmaz ile Hatice Erdem ve yanındaki Emir Erdem yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılardan Turan Yılmaz, Numune Hastanesi\'ne Hatice Erdem ve Emir Erdem ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Turan Yılmaz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ayakta müdahale edilen Hatice Erdem , ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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