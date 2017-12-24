Hafif ticari araç yol kenarındaki direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin kırsal Akalan Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalleden Acıpayam yönüne gitmek isteyen Samet Acar\'ın (19) kullandığı 20 ABA 03 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Acar ve yanındaki Ramazan İnce (19) aracın içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden sürücü Acar\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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